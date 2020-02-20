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حركة النهضة تقرر المشاركة في الحكومة التونسية الجديدة ومنحها الثقة

  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 09:28     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات
حركة النهضة تقرر المشاركة في الحكومة التونسية الجديدة ومنحها الثقة

 تونس - قررت حركة النهضة في تونس مساء أمس الأربعاء المشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ، ومنحها الثقة في البرلمان.

وقالت الحركة في بيان لها أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الذي عقد مساء أمس لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الشورى بشأن تكوين الحكومة، "قرر المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ ودعوة كتلة حركة النهضة إلى منحها الثقة بالبرلمان".

وأوضحت أن هذا القرار جاء "بعد التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة باتجاه مزيد النجاعة والتوازن" واصفة ذلك بالتطور الإيجابي في مسار المفاوضات.

وثمن بيان الحركة "ما عبر عنه رئيس الحكومة المكلف من استعداد للانفتاح على قوى سياسية أخرى لتوسيع وتمتين الحزام السياسي".

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وجاء الإعلان عن هذا القرار قبل نحو نصف ساعة من إعلان رئيس الحكومة المُكلف إلياس الفخفاخ عن التشكيلة الجديدة لحكومته التي ستعرض في وقت لاحق اليوم على البرلمان لنيل الثقة.

وحصلت حركة النهضة في هذه الحكومة -وفق تقارير محلية- على سبع حقائب وزارية هي وزارات الصحة والنقل والفلاحة والتجهيز والإسكان . كما حصلت الحركة على حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى منصب وزير دولة مكلف بالحكم المحلي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف في 20 يناير الماضي، إلياس الفخفاخ، بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة بعد أن رفض البرلمان في العاشر من يناير، منح الثقة لحكومة اقترحها الحبيب الجملي .

وقبل أيام كانت حركة النهضة أعلنت أنها لن تمنح الثقة للحكومة التونسية التي يعتزم الفخفاخ تشكيلها وبررت قرارها "بعدم ضم الحكومة لحزب قلب تونس" كما طالبت بحقائب تناسب كتلتها في مجلس النواب.

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حركة النهضة تقرر المشاركة في الحكومة التونسية الجديدة ومنحها الثقة
  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 09:28     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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