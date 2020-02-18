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الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يكرم رئيس الجمهورية بوسام شرف

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 17:59     الفئـة : دولــي     قراءة : 29 مرات
الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يكرم رئيس الجمهورية بوسام شرف

تيبازة - كرم يوم الثلاثاء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بوسام شرف لنجاحه في تولي سدة الحكم إثر رئاسيات ديسمبر الماضي.

وقدم الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين, الدكتور علي محي الدين القره داغي, وسام شرف لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, استلمه نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف, بشير مصيطفى, الذي أشرف اليوم بجامعة تيبازة على افتتاح أشغال ملتقى دولي حول "الصيرفة الإسلامية".

وقال الدكتور علي محي الدين أن علماء الأمة المنضوين تحت لواء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والبالغ عددهم 95.000 عالم ارتأوا تكريم رئيس الجمهورية بوسام الشرف والدعاء له بالتوفيق في إزالة الفساد وتحقيق الأمن والأمان للجزائر والجعل منها قوة في العالم العربي والإسلامي وتحقيق كافة مطالب الشعب المشروعة.

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وجاء هذا التكريم على هامش الطبعة الثانية للملتقى الدولي للصيرفة الإسلامية المنظم بجامعة تيبازة على مدار يومين كاملين, أين يشارك فيه ثلة من الباحثين و الدكاترة من 13 دولة إلى جانب الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين.

آخر تعديل على الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 18:59
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الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يكرم رئيس الجمهورية بوسام شرف
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 17:59     الفئـة : دولــي     قراءة : 29 مرة   شارك

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