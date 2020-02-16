Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تونس: حركة النهضة تقرر "الإنسحاب من تشكيلة حكومة الفخفاخ وعدم منحها الثقة"

  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 09:41     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات
تونس: حركة النهضة تقرر &quot;الإنسحاب من تشكيلة حكومة الفخفاخ وعدم منحها الثقة&quot;

تونس - أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، يوم السبت، أن الحركة (54 نائبا في البرلمان من أصل 217) قررت الانسحاب من تشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة.

وقال الهاروني، في تصريح إعلامي في مقر الحركة بالعاصمة تونس، حسب وكالة الأنباء التونسية، "أمام إصرار المكلف بتشكيل الحكومة على رفض مطلب الحركة في تركيز حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، فإن الحركة قررت الانسحاب من التشكيلة الحكومية وعدم منحها الثقة".

وكان الفخفاخ عرض صباح اليوم السبت بدار الضيافة بقرطاج، على الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الائتلاف الحكومي، التركيبة النهائية للحكومة، قبل تقديمها رسميا مساء اليوم إلى الرئيس قيس سعيّد.

والتقى في هذا الإطار، ممثلين عن حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني. كما التقى بممثلين عن كتلتي ائتلاف الكرامة والمستقبل، لم يستجب حزبا قلب تونس والدستوري الحر للدعوة الموجهة لهما.

وكان رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، التقى إلياس الفخفاخ في ثلاث مناسبات خلال الأسبوع الجاري، كان آخرها أمس الجمعة، حيث تناول اللقاء خر مستجدات مسار تكوين الحكومة، والخطوات المبذولة لتشكيل فريق حكومي يكون في مستوى انتظارات التونسيين ويحظى بقاعدة برلمانيّة واسعة.

ومن المنتظر أن يعلن الفخفاخ مساء اليوم عن تركيبة حكومته، بعد أن كان ذلك مقررا مساء يوم الجمعة، مبررا إرجاء الإعلان عن تركيبة الحكومة بالحرص على استكمال مسار تشكيلها في أفضل الظروف، ولمزيد التشاور والتدقيق في بعض المسائل.

كلـمات مفتـاحيــة :
تونس: حركة النهضة تقرر "الإنسحاب من تشكيلة حكومة الفخفاخ وعدم منحها الثقة"
  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 09:41     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.16

تمنراست: معالجة أكثر من 500 قضية متعلقة بالتهريب في 2019

20.02.16

رئيس الجمهورية يشرف على انطلاق أشغال اجتماع الحكومة بالولاة

20.02.16

اجتماع الحكومة بالولاة "من أجل جزائر جديدة" اليوم الأحد

20.02.16

تونس: حركة النهضة تقرر "الإنسحاب من تشكيلة حكومة الفخفاخ وعدم منحها الثقة"

20.02.16

اللجنة الدولية للصليب الأحمر متمسكة بمهمتها في ليبيا وتنوه بجهود الجزائر

20.02.16

أعضاء مجلس الأمة يشددون على ضرورة مكافحة الفساد وتكريس العدالة والتكفل بانشغالات…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.11

مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"

20.02.12

المهرجان الوطني للمسرح الناطق بالأمازيغية بباتنة: مسرحية "يمان دزاير" تتوج بأحسن عرض…

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.11

أمن ولاية الجزائر ينفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حجز قوات الأمن لديك بالأبيار

20.02.12

مهنيون يدعون وزارة الثقافة لاسترجاع قاعات السينما