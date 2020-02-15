الأزمة الليبية : الحاجيات الانسانية في تزايد مستمر

وفي حوار مع وأج عقب زيارة أداها إلى ليبيا, قال السيد مورير "اليوم الحاجيات الانسانية في تزايد مستمر في ليبيا. وعليه أعدنا اطلاق نشاطاتنا تدريجيا في بعض أماكن الاحتجاز الخاضعة لمسؤولية وزارة العدل".
وحسب اللجنة فقد استفاد أزيد من مليون شخص في ليبيا سنة 2019 من خدمة أو الخدمات التي تقدمها اللجنة, مؤكدة أنها تعمل بتنسيق وثيق مع الهلال الأحمر الليبي والشركة العامة للمياه والمياه المستعملة وسلطات بلدية أخرى لتقديم العتاد والدعم الضروري لأزيد من 400000 شخص.
وأشار السيد مورير الى أن مندوبي اللجنة زاروا سنة 2019 أشخاصا محبوسين في ثلاثة أماكن احتجاز خاضعة لسلكة وزارة العدل بطرابلس ومسراتة وبنغازي.
وصرح في هذا الاطار"تركز فرقنا على مساعدة الفئات الهشة. حيث تلقى 24.000 شخص منهم مرحلون قسرا داخليا ومقيمون ومرحلون ومهجرون طرود إعاشة سنة 2019.
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وبالتعاون مع الشركة العامة للمياه والمياه المستعملة وسلطات بلدية أخرى قدمت منظمتنا عتاد ودعم تقني لإصلاح منشآت المياه والتطهير لأزيد من 400000 شخص".
وأوضح أن أشغال الاصلاح مست سبع مؤسسات استشفائية وركزت على إصلاح الكهرباء والمياه حيث "مست حوالي 80000 شخصا".
ومن جهة أخرى أوضح أنه بفضل التحويلات النقدية "استطاع 73500 شخص مرحل قسرا وربة بيت من شراء حاجياتهم من الغذاء والأدوية والألبسة", مضيفا انه على مستوى العناية الصحية "تلقى 66 مستشفى ومؤسسة علاج في ليبيا (طرابلس ومسراتة وبنغازي وسبهة) معدات طبية".
وأضاف "قدمت هذه المؤسسات أزيد من 750000 فحصا وقامت بتلقيح 16000 طفلا وعالجت الألاف من الجرحى".