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فرنسا: الإعلان عن أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا الجديد (رسمي)

  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 13:35     الفئـة : دولــي     قراءة : 28 مرات

 

باريس - أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية, آنياس بيزون, يوم السبت, عن تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد.

ونقلت مصادر إعلامية عن بيزون, قولها - خلال مؤتمر صحفي - أن "مصابا بفيروس كورونا الجديد كان يعالج في إحدى مستشفيات البلاد منذ أواخر شهر يناير الماضي, قد توفي".

وأوضحت أن "الشخص المتوفي سائح صيني يبلغ من العمر ثمانين عاما", مشيرة إلى أن حالة الوفاة هذه تعد "الأولى خارج آسيا والأولى في أوروبا".

وكانت قد سجلت ثلاث وفيات فقط خارج الصين في كل من الفلبين وهونغ كونغ واليابان.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين, قد أعلنت في وقت سابق اليوم, عن تسجيل 2461 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و143 وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس إلى 66576 شخصا إلى جانب وفاة 1524 شخصا.

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فرنسا: الإعلان عن أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا الجديد (رسمي)
  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 13:35     الفئـة : دولــي     قراءة : 28 مرة   شارك

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