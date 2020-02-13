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ليبيا: مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 09:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 314 مرات
ليبيا: مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

نيويورك (الأمم المتحدة) -  تبنى مجلس الأمن الدولي مساء الاربعاء  قرارًا يطالب ب" وقف دائم لإطلاق النار" في ليبيا فيما لاتزال الهدنة الهشة في البلاد سارية المفعول منذ يناير المنصرم.

وخضع نص القرار الذي أعدّته بريطانيا وأقر بـ 14 صوتا من أصل 15 في المجلس بعدما امتنعت روسيا عن التصويت لنقاش مستفيض على مدى ثلاثة أسابيع، ما يؤكد استمرار الانقسام الدولي الحاد حول ليبيا على الرغم من التوصل مؤخرا لإجماع دولي خلال قمة برلين يوم 19 يناير المنصرم على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في البلاد والإبقاء على الحظر المفروض على الأسلحة.

و يؤكد القرار على "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة و بدون شروط مسبقة".

و في هذا النص اختارت لندن الابقاء على عبارة" انشغال (المجلس) حيال التدخل المتزايد للمرتزقة في ليبيا".

وكانت كلمة "مرتزقة" مصدر انسداد المفاوضات من طرف روسيا في الاسبوع الاخير ، وتطالب موسكو تعويض كلمة" مرتزقة" ب"مقاتلين  ارهابيين أجانب ".

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ليبيا: مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا
  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 09:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 314 مرة   شارك

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