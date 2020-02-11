رفع قضايا أمام المحاكم الدولية ضد إسرائيل لمنعها تصدير المنتجات الفلسطينية

رام الله - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين, رفع قضايا أمام المحاكم الدولية ضد إسرائيل على خلفية منعها تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق العربية والعالمية.

وقال اشتية بحسب بيان صدر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله, إن الإجراء الإسرائيلي المذكور "غير قانوني ويلحق الخسائر بالشركات الفلسطينية المصدرة".

وذكر اشتية أن الحكومة بادرت إلى سلسلة إجراءات لمواجهة القرار الإسرائيلي, تمثلت بتوجيه رسائل إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ورفع قضايا أمام المحاكم الدولية. وقال أن الحكومة " أوعزت إلى سفرائنا في العواصم العالمية لمخاطبة تلك العواصم لإدانة الإجراءات الإسرائيلية وممارسة الضغط لوقفها".

وكانت وزارة الزراعة الفلسطينية أعلنت أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن دخل حيز التنفيذ أمس الأحد وحتى إشعار آخر.