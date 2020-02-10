الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية يصف خطاب الرئيس تبون خلال قمة الاتحاد الأفريقي ب "القوي"

وفاة 39 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية السنة -

التشديد على ضرورة تسليم المنشآت الرياضية الجديدة في نهاية سنة 2020 -

عرقاب يتحادث مع السفير الأمريكي في الجزائر حول تعزيز الشراكة الطاقوية -

ترقية الرياضة المدرسية والجامعية عبر سياسة حقيقية لاكتشاف المواهب الشابة -

مشاورات صحراوية-أممية حول مسار التسوية في الصحراء الغربية -

تحسين الوصول للسكن, الماء والطاقة والنقل -

تجارة خارجية: إعادة التوازن لميزان المدفوعات -

كشف وتدمير مخبأ للجماعات الارهابية بعين الدفلى -

الرئيس تبون يتحادث مع رئيس الوزراء الأثيوبي بأديس أبابا -

مخطط عمل الحكومة : استقلالية القضاء في صلب أوليات برنامج رئيس الجمهورية -

فلاحة: الجزائر تعتزم تحقيق توازن ميزانها التجاري للمنتجات الزراعية في آفاق 2024 -

مصارعة/البطولة الافريقية/ مصارعة حرة: تتويج الجزائر بعد حصدها لتسع ميداليات منها ثلاث ذهبيات -

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي كورونا بواسطة أشخاص لم يزوروا الصين -

مشكل التوزيع الحلقة الأضعف في الإنتاج السينمائي الجزائري -

البليدة : مواصلة جلسة استئناف محاكمة المتهمين في قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش -

الاقتصاد الدائري: يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في توفير حوالي 100 ألف منصب شغل -

استهداف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمياوين: الرئيس تبون يعزي أسرة الجندي الشهيد -

نحو إعلان بلدية نقرين بتبسة منطقة أثرية مرخصة للبحث الأثري -

كاراتي دو/ البطولة الإفريقية: الجزائر في المرتبة الثالثة ب 20 ميدالية,منها 9 ذهبيات -