الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية يصف خطاب الرئيس تبون خلال قمة الاتحاد الأفريقي ب "القوي"

وفي تصريح للصحافة الجزائرية على هامش أشغال الدورة ال33 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي قال السيد موسى "استمعت إلى خطاب الرئيس تبون, وقد كان خطابا قويا, كما اني تمنيت له النجاح خاصة في ظل التحديات والتهديدات التي تواجهها البلدان الأفريقية والعربية".
واشار في هذا الشأن أن "التحديات التي تواجهها الجزائر تدخل ضمن تحديات أفريقيا والعالم العربي", مضيفا أنه يتعين على البلدان الأفريقية "تبني مواضيع هذه القمة و الالتزام بتجسيدها".
للتذكير, خُصصت الدورة ال33 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي لموضوع "إسكات البنادق: ايجاد ظروف مواتية لتنمية افريقيا".