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الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية يصف خطاب الرئيس تبون خلال قمة الاتحاد الأفريقي ب "القوي"

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 13:05     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرات

 

أديس أبابا- وصف الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية, عمرو موسى, الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, خلال قمة الاتحاد الأفريقي, ب"القوي", مذكرا بالتحديات التي تواجهها البلدان الافريقية.

وفي تصريح للصحافة الجزائرية على هامش أشغال الدورة ال33 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي قال السيد موسى "استمعت إلى خطاب الرئيس تبون, وقد كان خطابا قويا, كما اني تمنيت له النجاح خاصة في ظل التحديات والتهديدات التي تواجهها البلدان الأفريقية والعربية".

واشار في هذا الشأن أن "التحديات التي تواجهها الجزائر تدخل ضمن تحديات أفريقيا والعالم العربي", مضيفا أنه يتعين على البلدان الأفريقية "تبني مواضيع هذه القمة و الالتزام بتجسيدها".

للتذكير, خُصصت الدورة ال33 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي لموضوع "إسكات البنادق: ايجاد ظروف مواتية لتنمية افريقيا".

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الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية يصف خطاب الرئيس تبون خلال قمة الاتحاد الأفريقي ب "القوي"
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 13:05     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرة   شارك

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