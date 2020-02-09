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موسى فقي يذكر بمسؤولية الاتحاد الافريقي في تسوية النزاعين في ليبيا و في الصحراء الغربية

  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 15:52     الفئـة : دولــي     قراءة : 1 مرات
موسى فقي يذكر بمسؤولية الاتحاد الافريقي في تسوية النزاعين في ليبيا و في الصحراء الغربية

أديس أبابا - صرح رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي اليوم الاحد بأديس أبابا أن قضية الصحراء الغربية و الازمة الليبية "توسعان مسؤوليات" المنظمة الافريقية في تسوية هاذين النزاعين.

و صرح السيد فقي خلال افتتاح قمة الاتحاد الافريقي باديس ابابا قائلا بالإضافة الى التحديات الشاملة "أود ان اضيف مسألتين خاصتين توسعان مسؤولياتنا الى واجبات جديدة حتمية، و يتعلق الامر بقضية الصحراء الغربية و مسألة مصير ليبيا".

و اضاف قائلا "نزاع الصحراء الغربية يبقى اقدم نزاع لم تتم تسويته في القارة و يبقى انشغالا سواء بالنسبة لسير منظمتنا أو بالنسبة للشعوب".

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و بخصوص ليبيا اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ان افريقيا ذكرت مرار بصوت "عالي رفضها للحل العسكري للازمة التي تهز هذا البلد".

و جدد  السيد موسى فقي التأكيد على "تفضيل (الاتحاد الافريقي) لمسار سياسي شامل، قائم حول تحكم فعلي للبيبين في مصيرهم الوطني في إطار منظمتهم القارية".

و أشاد بقرار اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا من اجل الاطلاق السريع لمبادرة السلم و المصالحة في ليبيا بالتنسيق مع قرارات الندوة الدولية لبرلين و طبقا لمبدأ حل المشاكل الافريقية من طرف الافريقيين "بعيدا عن التدخلات الاجنبية و الاجندات المتنافسة و الخطيرة بالنسبة لإفريقيا".

و خلال حفل الافتتاح تولت جنوب افريقيا رئاسة المنظمة الافريقية.

حيث ترك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقعده كرئيس حالي للاتحاد الافريقي، لنظيره الجنوب افريقي سيريل رامافوسا.

و خلال خطاب القاه من منبر الاتحاد الافريقي جدد السيد رامافوسا، التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و في عدالة كفاح الشعب الفلسطيني من اجل اقامة دولته المستقلة.

آخر تعديل على الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 16:57
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موسى فقي يذكر بمسؤولية الاتحاد الافريقي في تسوية النزاعين في ليبيا و في الصحراء الغربية
  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 15:52     الفئـة : دولــي     قراءة : 1 مرة   شارك

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