افتتاح أشغال القمة ال33 للاتحاد الافريقي بأديس أبابا

أديس أبابا - افتتحت يوم الأحد بأديس أبابا أشغال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول موضوع "اسكات البنادق بإفريقيا", و هذا بمشاركة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

و قد سبق افتتاح القمة اجتماع مغلق لرؤساء الدول الافريقية دام لأزيد من ساعة و نصف (1سا30د) و الذي شارك فيه السيد عبد المجيد تبون.

و من المنتظر ان يلقي السيد تبون خطابا خلال حفل افتتاح القمة, الأول له أمام الاتحاد الافريقي.

و سيقدم رئيس الجمهورية عرضا حول "حالة الإرهاب في إفريقيا والوسائل الكفيلة بمكافحته بصفة أكثر فعالية", حسبما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

كما سيتخلل هذه القمة كلمة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس و رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوسا و رئيس مصر عبدالفتاح السيسي و الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط و رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد.

اقرأ أيضا: الدورة 33 لقمة لاتحاد الافريقي: إسكات البنادق من أجل أفريقيا مزدهرة ومتطورة

و من بين الاسماء المدرجة في قائمة المتدخلين, رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الذي من المنتظر ان يلقي خطابا باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

و في كلمة القاها خلال افتتاح القمة, تطرق رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الى التحديات الامنية و الاقتصادية و المناخية التي تواجهها القارة.

كما أشار السيد فقي في كلمته الى القضية الصحراوية, مجددا التأكيد على العمل من اجل تسوية هذا النزاع الذي يدوم منذ أكثر من 40 سنة.

و ستتطرق هذه القمة على وجه الخصوص الى الرهانات الأمنية بليبيا و الساحل, حيث ستستغل المنظمة الافريقية هذه الفرصة من اجل تحقيق تقدم في اجندتها الاقتصادية لا سيما اطلاق منطقة التبادل الحر بالقارة الافريقية.

و كانت قمة مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي قد صادقت يوم امس السبت على سلسلة من الاقتراحات بغية احتواء الازمتين بليبيا و الساحل.