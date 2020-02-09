قمة حول ليبيا: مجلس الأمن والسلم يقترح ثلاث مبادرات ملموسة للخروج من الأزمة

أديس أبابا - اقترح مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي الذي انعقد أمس السبت بأديس بابا ثلاث مبادرات ملموسة للحل الفوري للأزمة الليبية.

وتتضمن الخطوة الاولى انتشار بعثة ملاحظين عسكريين افارقة لمراقبة وقف اطلاق النار وتحقيق الاتصال مع الاطراف الليبية فور التوقيع على اتفاق وقف المعارك وفق تصريح مصادر مقربة من الاجتماع ل (واج).

واضافت المصادر ان ارسال هذه البعثة سيسبقه انتشار مسبق تضمنه بعثة مشتركة تقويمية تابعة للاتحاد الافريقي و الامم المتحدة.

والخطوة الثانية تتضمن انشاء مجموعة اتصال على مستوى اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا لمراقبة التطورات بطريقة منتظمة. هذا الفريق ينبغي ان يتصرف كالذراع العملياتي للجنة رفيعة المستوى.

وفي الاخير فان مجلس السلم والامن قد يوجه نداء لمجلس الامن لتطبيق العقوبات المرتقبة في حالة خرق الحظر على الاسلحة.

وقبل هذا الاجتماع كان الامين العام الاممي المتواجد باديس ابابا للمشاركة في القمة قد اتهم بعض البلدان دون ذكر الاسماء بالمسؤولية المباشرة للوضع "الكارثي" في ليبيا منددا بمواصلة اختراق الحظر الذي اعتبره ب"الفضيحة".

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وحسب نفس المصادر فكان لرئيس مجلس السلم والامن اسماعيل شرقي مداخلة حول الوضع في الساحل وليبيا تضمنت ثلاث مبادرات ملموسة من اجل ليبيا واربعة مبادرات من اجل الساحل.

وستناقش هذه المقترحات من قبل الزعماء الافارقة خلال قمة الاتحاد الافريقي المقررة بومي الاحد والاثنين باديس ابابا.

وبخصوص الساحل تم التاكيد مجددا على تمسك الاتحاد الافريقي بالوحدة الترابية لبلدان المنطقة والبسط الفعلي للمراقبة الحكومية.

كما تم الاتفاق على اعادة تفعيل كل الاليات الموجودة من ضمنها مسار نواقشوط ولجنة الاركان العملياتية المشتركة لمجلس رؤساء اركان الدول الاعضاء و تجديد الطلب لمجلس الامن لوضع قوة دول الساحل المشتركة تحت نظام الفصل ال7 لميثاق الامم المتحدة وكذا مطالبة اعادة النظر في مهمة بعثة الامم المتحدة المتكاملة و المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينيسما) من اجل السماح لها بشن هجمات في اطار مكافحة الارهاب.