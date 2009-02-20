الفعاليات المخلدة للذكرى 44 لإعلان الجمهورية الصحراوية تنطلق في 15 فبراير الجاري

الشهيد الحافظ - كشف مسؤول أمانة التنظيم السياسي بجبهة البوليساريو, خطري أدوه, اليوم السبت, أن الفعاليات المخلدة للذكرى الـ44 لإعلان الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية تنطلق رسميا في الـ15 فبراير الجاري على المستوى المحلي و الجهوي, داعيا كافة اطياف الشعب الصحراوي للتجند لهذا اللقاء الهام للتصدي لكافة مؤامرات نظام الاحتلال المغربي التي يحاول من خلالها ضرب وحدة الشعب الصحراوي و تشتيت صفه.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم بمقر الأرشيف الإعلامي - نقلتها وكالة الانباء الصحراوية- أكد خطري ادوه, رئيس اللجنة التحضيرية لتخليد الذكرى ال44 لإعلان الجمهورية , أن الفعاليات المخلدة للحدث ستشمل مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية و السياسية وحتى الرياضية, على أن تتوج هذه الفعاليات بتخليد رسمي للذكرى في ولاية السمارة في ال27 فبراير.

وشدد على أهمية تخليد الذكرى 44 لإعلان الجمهورية كونها المحطة الكبرى الأولى التي يحتفل بها الشعب الصحراوي بعد المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو, حيث يعتبر تخليدها أول الخطوات الفعلية لتجسيد شعار و مقررات المؤتمر ال15 للجبهة و التي تشدد على ضرورة العمل الميداني الجاد و الشفاف من اجل استكمال السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية.

كما دعا السيد خطري ادوه, كافة المسؤولين و المواطنين بكافة مؤسسات و هيئات الدولة الصحراوية إلى ضرورة التقيد بمقررات و نتائج المؤتمر و العمل بجد ونزاهة من اجل تجسيدها على ارض الواقع و بالتالي بلوغ الهدف الأسمى للشعب الصحراوي و هو الاستقلال.

و شدد على أهمية الأداة البشرية و دورها باعتبارها المنفذ لكافة القرارات و النتائج المتمخضة عن المؤتمر, مضيفا انه "يجب عليها أن تكون في مستوى تطلعات و آمال الشعب الصحراوي".

كما وجه "نداء إلى كافة الشعب الصحراوي يطالبه بضرورة التجنيد و التصدي لكافة مؤامرات و سياسات نظام الاحتلال المغربي و التي يحاول من خلالها ضرب وحدة الشعب الصحراوي و تشتيت صفه".

وقال في السياق ذاته, ان "المحاولات اليائسة لنظام الاحتلال المغربي من خلال إيجاد من يعترف بسيادته الوهمية على الصحراء الغربية, من خلال فتح تمثيليات و تنظيم أنشطة رياضية, هو دليل واضح على فشله و تخبطه".

و صرح مسؤول أمانة التنظيم السياسي, أنه سيتم تنظيم التظاهرة الرياضية الدولية "صحراء مراطون" بالتزامن مع الفعاليات المخلدة لحدث الذكرى ال44 لإعلان الجمهورية, و ذلك بمشاركة زهاء 150 عداء من جنسيات مختلفة, مضيفا أن الحدث سيشهد إجراء سباقات لمختلف المسافات (42 كم- 20 كم – 10كم – 5كم) كما سيقام مراطون خاص للأطفال.

و أضاف انه سيشارك في الحدث المزدوج العديد من أصدقاء الشعب الصحراوي و المتضامنين و المتعاونين القادمين من مختلف دول العالم, كما سيحظى بتغطية من طرف عدد من وسائل الإعلام الدولية.