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انطلاق أشغال قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي حول ليبيا والساحل في أديس أبابا

  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 18:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات

أديس أبابا- انطلقت أشغال قمة مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي حول ليبيا و الساحل يوم السبت بأديس أبابا بحضور عدة رؤساء دول أفارقة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

و تهدف القمة التي تسعى الى تسوية الأزمتين في الساحل و ليبيا الى تأمين مسعى افريقي مكيف يساعد على تثبيت وقف اطلاق النار واحترام الحظر المفروض على الاسلحة ووقف التدخلات في ليبيا.

و بالنسبة لمنطقة الساحل, فان الأمر يتعلق بالدعوة الى هبة من المجتمع الدولي أمام التهديد الارهابي بهذه المنطقة.

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و في مداخلة له خلال افتتاح هذا الاجتماع, صرح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنه " لا يمكن تحقيق سلام بكل المنطقة" دون تطبيق اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

كما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن الأزمة في الساحل تتطلب "مقاربة شاملة لا ينبغي أن تقتصر على الجانب الأمني فقط".

آخر تعديل على السبت, 08 شباط/فبراير 2020 19:03
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انطلاق أشغال قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي حول ليبيا والساحل في أديس أبابا
  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 18:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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