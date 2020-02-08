انطلاق أشغال قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي حول ليبيا والساحل في أديس أبابا

أديس أبابا- انطلقت أشغال قمة مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي حول ليبيا و الساحل يوم السبت بأديس أبابا بحضور عدة رؤساء دول أفارقة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

و تهدف القمة التي تسعى الى تسوية الأزمتين في الساحل و ليبيا الى تأمين مسعى افريقي مكيف يساعد على تثبيت وقف اطلاق النار واحترام الحظر المفروض على الاسلحة ووقف التدخلات في ليبيا.

و بالنسبة لمنطقة الساحل, فان الأمر يتعلق بالدعوة الى هبة من المجتمع الدولي أمام التهديد الارهابي بهذه المنطقة.

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و في مداخلة له خلال افتتاح هذا الاجتماع, صرح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنه " لا يمكن تحقيق سلام بكل المنطقة" دون تطبيق اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

كما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن الأزمة في الساحل تتطلب "مقاربة شاملة لا ينبغي أن تقتصر على الجانب الأمني فقط".