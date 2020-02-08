ليبيا: غوتيريس يصف مواصلة خرق الحظر على الأسلحة ب "الفاضح"

أديس أبابا - وصف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوم السبت مواصلة خرق الحظر المفروض على الاسلحة في ليبيا ب "الفاضح" مؤكدا أن البلدان المشاركة في ذلك "تعمل على تزايد نشاطات الجماعات الارهابية بالمنطقة".

و خلال ندوة صحفية عقدها في أديس أبابا قبيل انعقاد قمة مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي حول الأزمتين في الساحل و ليبيا صرح السيد غوتيريس يقول "نعيش بالفعل فضيحة و من غير المقبول اطلاقا الاستمرار في عدم احترام الحظر حيث أننا نشهد تواجدا متزايدا للإرهابيين الأجانب في ليبيا".

في نفس السياق, أوضح غوتيريس يقول " يجب احترام الحظر" مؤكدا على وضع أليات من شأنها ضمان التطبيق الملموس لقرارات مجلس الأمن الأممي.

و استرسل قائلا "من الواضح" أن " الأزمة في ليبيا قد تفاقمت بشكل كبير من خلال تواجد مرتزقة أجانب و عتاد بعض البلدان و هذا خرق واضح لقرارات مجلس الأمن".

كما أكد السيد غوتيريس أنه في حالة ليبيا "يجب استعادة سيادة القانون الدولي و تطبيق قرارات مجلس الأمن".