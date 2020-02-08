قرار للمجلس التنفيذي الافريقي يمنح انتصار جديد للجمهورية الصحراوية

أديس أبابا - صادق المشاركون في الدورة العادية السادسة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الافريقي (المجلس التنفيذى) بأديس ابابا ،على قرار يؤكد فيه إلتزام المنظمة القارية بمشاركة جميع الدول الاعضاء في الإتحاد في قمم الشراكة بين الإتحاد الأفريقي وجميع المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي و جامعة الدول العربية.

و كتبت وكالة الانباء الصحراوية (واص) على اثر ذلك أنه " بهذا القرار التاريخي الواضح يقتل الإتحاد الأفريقى مناورة المغرب الذي جند مجموعة من الدول بهدف جعل الشركاء الأجانب من منظمات و دول فرادى يتحكمون في لائحة المشاركين الأفارقة و يمتلكون حق الفيتو فى مسألة المشاركين".

وتشارك الجمهورية الصحراوية بوفد هام يقوده وزير الشؤون الخارجية, محمد سالم ولد السالك في أشغال المجلس التنفيدي للاتحاد الافريقي.

والتقى وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي الخميس والجمعة بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا, لتحضير مشاريع المقررات التي من المنتظر أن تتوج مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في العاشر من الشهر الجاري.

وأجرى وزير الشؤون الخارجية الصحراوي والوفد المرافق له على هامش أشغال دورة المجلس التنفيذي هاته ، لقاءات ومباحثات مع عدد من وزراء الخارجية الأفارقة ورؤساء وفود وشخصيات دولية وازنة أكد خلالها على موقف حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو "إزاء التجاوزات التي تمارسها المملكة المغربية في الأجزاء المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية ومحاولة تكريس الاحتلال من خلال شراء ذمم أطراف خارجية ، علما أن المجتمع الدولي لم ولن يعترف للمحتل المغربي بالسيادة على الصحراء الغربية وهذا ما تؤكده الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمحاكم الدولية".

وذكر نفس المصدر أن الوزير الصحراوي لقي تجاوبا من محاوريه ودعما لموقف الجمهورية الصحراوية داخل الاتحاد الإفريقي.

وشدد ولد السالك والوفد المرافق له ، في لقاءاته مع وفود ما يقارب ثلاثين دولة إفريقية ، على أن ما قام به المغرب يعتبر "انحرافا خارج الشرعية وعدوانا جديدا على تراب الشعب الصحراوي وحقه السيادي وهو دليل على تعنت المغرب وعدم قبوله لمقتضيات الشرعية الدولية في الصحراء الغربية".

يشار الى ان الوفد الصحراوي المشارك في أشغال الدورة العادية الـ36 للمجلس التفيذي كان قد وزع مذكرة شاملة على جميع الدول الأعضاء والمفوضية الإفريقية حول المستجدات والتطورات والمواقف التي تشهدها القضية الصحراوية , وفق ما ذكرت واص.

وعن نشاط الوفد الصحراوي بأديس أبابا دائما , قام السفير بوزارة الشؤون الخارجية الصحراوية, محمد يسلم بيسط, يتقديم عرض مفصلا عن تجربة الجمهورية الصحراوية في مجال المساواة بين الجنسين في التعليم و تمكين الفتيات من الحق في التأهيل و المشاركة السياسية.

جرى ذلك الخميس خلال مشاركة يسلم بيسط على رأس وفد هام في أشغال الاجتماع رفيع المستوى لوزراء دول الاتحاد الإفريقي المعنيين بشؤون التعليم و المساواة بين الجنسين, بحضور رئيسة جمهورية إثيوبيا ، سهلوق زودي, و مفوضي السلم و الأمن, اسماعيل شرقي, و الشؤون السياسية بمفوضية الاتحاد الإفريقي, سيسوما ميناتا.

وابرز بيسط خلال ذلك نتائج سياسات و مخططات حكومة الجمهورية الصحراوية في المجال, من خلال ضمان الحق في التعليم و التكوين للجميع, بالإضافة إلى اعتماد مبدأ التعليم الإجباري منذ البداية انطلاقا من أن التعليم حق إنساني.

ويندرج الاجتماع رفيع المستوى لوزراء دول الاتحاد الإفريقي المعنيين بتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم و التكوين , ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية لعقد الدورة العادية ال 33 لقمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي.