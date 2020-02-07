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الاتحاد الافريقي : التحاق عشرة دول بمجلس السلم والأمن

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 شباط/فبراير 2020 17:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
الاتحاد الافريقي : التحاق عشرة دول بمجلس السلم والأمن

أديس أبابا - تلتحق ابتداءً من شهر أبريل القادم عشرة دول بمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي لعهدة تدوم سنتين عقب الانتخاب الذي جرى اليوم الجمعة بأديس أبابا من أجل تجديد ثلثي المجلس.

وقد تم انتخاب مصر لتمثيل شمال افريقيا بحيث ستشغل مع الجزائر, التي هي عضو في المجلس, المقعدين المخصصين لهذه المنطقة.

كما تم التصويت على اثيوبيا وجيبوتي لتمثيل شرق إفريقيا وسيشغل البلدان ثلاثة مقاعد بالمجلس إلى جانب كينيا.

و يستقبل أيضا مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي عضوين آخرين, وهما مالاوي والموزمبيق الذين سيمثلان الجنوب الافريقي إلى جانب ليسوتو التي انتخبت من قبل لثلاث سنوات.  

من جهة أخرى, سيمثل كل من البينين وغانا والسنغال غرب افريقيا رفقة نيجيريا التي تعد عضوا في المجلس.

وعرفت عملية التصويت خروج المغرب من مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي.

وسيتم اقرار نتائج هذا التصويت الذي أجراه المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي, خلال قمة الاتحاد الافريقي المزمع اجراؤها يومي الأحد والاثنين بأديس أبابا.

ويعتبر مجلس السلم والأمن, الذي يتكون من 15 عضوا لهم حقوق متساوية في التصويت, هيئة دائمة لصنع القرار في الاتحاد الإفريقي للتصدي للنزاعات وتسويتها في إفريقيا.

كما يشكل ركيزة أساسية للهندسة الافريقية للسلم والأمن التي تمثل اطارا لترقية السلم والأمن والاستقرار بالقارة الافريقية.

واستمرارا لسير المجلس, يتم انتخاب خمس أعضاء لعهدة تدوم ثلاثة سنوات وعشرة أخرين لعهدة سنتين.

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الاتحاد الافريقي : التحاق عشرة دول بمجلس السلم والأمن
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 شباط/فبراير 2020 17:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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