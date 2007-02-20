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الصين: 636 حالة وفاة بفيروس كورونا

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 شباط/فبراير 2020 09:46     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
الصين: 636 حالة وفاة بفيروس كورونا

بكين  - ارتفع عدد ضحايا فيروس (كورونا) الجديد في الصين، إلى 636 حالة وفاة، و31 ألفا و161 حالة إصابة مؤكدة بينهم 4 آلاف و821 مريضا في حالة حرجة  حسب ما أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة صباح اليوم الجمعة.     

  وذكرت اللجنة  أنها تلقت تقارير عن 3143 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس( كورونا) الجديد، و73 حالة وفاة أمس الخميس في مختلف أنحاء البلاد..موضحة أن 69 حالة وفاة في مقاطعة/ هوبي/، وحالة وفاة واحدة في كل من مقاطعات (جيلين و خنان و قوانغدونغ و هاينان).

وقالت إنه تم تسجيل 4833 حالة جديدة مشتبه بها يوم أمس ، كما أصبح 962 مريضا في حالة حرجة، وخرج 387 شخصا من المستشفى بعد شفائهم..مضيفة أن إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني قد وصلت إلى 31161 حالة بنهاية يوم أمس الخميس  ، و636 شخصا توفوا بسبب المرض.

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وأضافت اللجنة أن 4821 مريضا ما زالوا في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 26359 شخصا بالفيروس،وخرج 1540 شخصا من المستشفى بعد شفائهم..مشيرة إلى أنه تم تعقب 314028 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 26762 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية يوم أمس، لكن ما زال هناك 186045 شخصا آخرين يخضعون للملاحظة الطبية.

وأفادت بأنه بحلول نهاية يوم أمس الخميس تم الإبلاغ عن 24 حالة إصابة مؤكدة في منطقة/ هونغ كونغ/ الإدارية الخاصة، بما في ذلك وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة و16 حالة في (تايوان).

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الصين: 636 حالة وفاة بفيروس كورونا
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 شباط/فبراير 2020 09:46     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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