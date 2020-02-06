المفوض شرقي : ينبغي على افريقيا الحديث بصوت واحد بخصوص الملف الليبي

اديس ابابا (اثيوبيا) - أكد مفوض السلم و الامن للاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي اليوم الخميس باديس ابابا ان "افريقيا مطالبة بالحديث بصوت واحد "حول الملف الليبي في الوقت الذي تسعى فيه المنظمة القارية الى الاضطلاع بدور طلائعي لاحتواء الازمة في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ سنة 2011.

و صرح السيد شرقي لوأج عشية قمة مفوضية السلم و الامن حول ليبيا و الساحل المزمع تنظيمها يوم السبت بالعاصمة الاثيوبية ان "افريقيا لا تتحدث حتى الان بصوت واحد و من المتوقع الاعتماد على نتائج اجتماع الجزائر لدول جوار ليبيا و قمة برازافيل للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي من اجل ترقية التصور الافريقي حول هذا الملف".

كما اشار الى ان "الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في تعزيز صوت افريقيا و حمل جميع الأفارقة على الحديث بصوت واحد" مؤكدا على الاهمية الجوهرية للاضطلاع البلدان الافريقية بهذا الملف.

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و اعرب المفوض الافريقي عن اسفه قائلا ان "افريقيا قد تم استبعادها" من مسارات تسوية الازمة الليبية و هو الاستبعاد الذي يرجع الى التدخل العسكري في سنة 2011 لما تم استبعاد رؤساء دول افريقية من الذهاب الى ذلك البلد من اجل السعي لمشروع مخطط سلام افريقي و تلك "هي بداية الجريمة الاساسية".

و اضاف ان الاتحاد الافريقي الذي "دأب دوما على العمل بشكل وثيق من الامم المتحدة" حول هذا الملف قد شهد رفض مقترحه بتعيين مبعوث مشترك لليبيا.

اما ندوة برلين التي انتهي منظموها في الاخير الى دعوة الاتحاد الافريقي وبعض دول الجوار الليبي فإنها تؤكد المهمة الموكلة للمنظمة الافريقية بتنظيم ندوة مصالحة وطنية في ليبيا.

و الى غاية اليوم لم "يتم فعليا و كليا اشراك افريقيا في هذا المسار" رغم الزيارات التي قام بها مفوض السلم و الامن الى ليبيا و المفوضية الافريقية في مارس و ابريل 2019.

تحديد المساهمة العملية لوقف المواجهات

بالمحصلة فان قمة يوم السبت تهدف الى "تامين مسعى افريقي مكيف يساعد على تثبيت وقف اطلاق النار و احترام الحصار المفروض على الاسلحة و وقف التدخلات في ليبيا".

كما يتعلق الامر بعرض "تقرير اجتماع اللجنة رفيعة المستوى ببرازافيل ودراسة نتائج ندوة برلين و كذا مكتسبات اجتماع بلدان جوار ليبيا الذي جرى في 23 يناير بالجزائر".

و تابع قوله ان "هذه العناصر ستسمح لنا بتحديد الاجراءات العملية من اجل جعل اللجنة رفيعة المستوى اكثر استباقية وتحديد مساهمة افريقيا في الوقف النهائي للأعمال العدائية".

و قد اوكل بيان برلين للاتحاد الافريقي مهمة جمع اطراف النزاع الليبي على طاولة المفاوضات من اجل مصالحة وطنية.

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و اضاف السيد شرقي انه "من الضروري ان يكون مسعانا لتحقيق المصالحة شاملا و ان يتعدى طرفي النزاع في الميدان و نشمل كل المتدخلين و الاطراف الليبية التي يمكنها مساعدتنا على رسم حلول دائمة لهذا النزاع".

وتضم قمة يوم السبت 15 رئيس دولة عضو في مفوضية السلم و الامن و الوزير الاول الليبي فايز السراج و الامين العام الاممي و رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا و الرئيس الكونغولي ساسو نغيسو.

كما تمت دعوة ثلاثة رؤساء دول الى هذه القمة من اجل مناقشة ازمة الساحل المتداخلة مع الازمة الليبية و هم البوركينابي روش مارك كريستيان كابوري رئيس مجموعة ال5 للساحل و مسار نواكشوط، الجنوب افريقي سيريل رامافوزا و النيجيري ايسوفو محمادو رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.