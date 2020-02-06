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مسؤول فلسطيني يدعو الدول العربية لمساعدة بلاده لإنهاء تبعية اقتصادها لسلطات الاحتلال

  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 15:20     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات
مسؤول فلسطيني يدعو الدول العربية لمساعدة بلاده لإنهاء تبعية اقتصادها لسلطات الاحتلال

القاهرة - دعا خالد العسيلي,وزير الاقتصاد الفلسطيني,الدول العربية إلى مساعدة دولة فلسطين في جهودها الرامية لإنهاء تبعية اقتصادها لسلطات الاحتلال الاسرائيلي وذلك عبر تطبيق الإعفاء الجمركي على المنتجات الفلسطينية لمساعدة القطاع الخاص الفلسطيني على تحمل تبعات الاستقلال الاقتصادي.

وقال العسيلي في كلمة الخميس أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة (105) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية ان الحكومة الفلسطينية تبذل جهودا لإنهاء التبعية الاقتصادية للاحتلال وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية ولكن الاحتلال الاسرائيلي يواجه ذلك بفرض مزيد من القيود وكان آخرها منع فلسطين من تصدير تجارتها إلى العالم.

وأضاف "مصرون على تحقيق التنمية الاقتصادية" مجددا دعوته للدول العربية لتعزيز ودعم قرار فلسطين بتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

كما دعا المسؤول الفلسطيني إلى تفعيل خطة القدس الاستراتيجية ودعمها في مواجهة الحصار الاقتصادي من خلال تفعيل شبكة الأمان المالي العربي التي قررتها مجالس الجامعة العربية والقمة العربية.

وجدد رفض السلطة الفلسطينية للخطة الأمريكية المعروفة بصفقة القرن قائلا "الخطة تضيع حقوق اللاجئين وتضم أراضي فلسطينية للاحتلال وتستهدف القدس وتؤدي إلى تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى".

آخر تعديل على الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 17:34
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مسؤول فلسطيني يدعو الدول العربية لمساعدة بلاده لإنهاء تبعية اقتصادها لسلطات الاحتلال
  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 15:20     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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