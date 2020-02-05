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الأمم المتحدة تؤكد التزامها بإيجاد حل للقضية الفلسطينية يقوم على إقامة دولتين  

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 11:12     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرات
الأمم المتحدة تؤكد التزامها بإيجاد حل للقضية الفلسطينية يقوم على إقامة دولتين  

نيويورك - أكدت منظمة الأمم المتحدة التزامها التام بإيجاد حل للقضية الفلسطينية يقوم على إقامة دولتين.

وقال أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات أمس الثلاثاء، "نحن ملتزمون تماما بحل ينص على إقامة دولتين يستند إلى القانون الدولي، وإلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وحدود عام 1967".

وأضاف غوتيريس، في تعليق على ما يعرف بـ "صفقة القرن"، "نحن حراس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مشيرا إلى أن "مستويات التوتر كانت مرتفعة بالطبع عندما أوشك العام الماضي على الانتهاء، ولكننا كنا نتحرك في الاتجاه الصحيح".

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وتابع قوله "عندما كنا محاطين بسلسلة من بؤر الأزمات، كنا نرى قدرا معينا من خطوات التقدم، لقد تغير كل ذلك، كنت أتحدث مؤخرا عن رياح الأمل، ولكن رياح الجنون هي التي تهب اليوم على العالم".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء الماضي عن ما يعرف بـ "صفقة القرن" التي لقيت رفضا عربيا وإسلاميا ودوليا كبيرا لمضامينها لانحيازها المفضوح إلى سلطات الاحتلال.

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الأمم المتحدة تؤكد التزامها بإيجاد حل للقضية الفلسطينية يقوم على إقامة دولتين  
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 11:12     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرة   شارك

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