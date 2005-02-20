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ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا بالصين إلى 490 شخصا 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 11:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرات
ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا بالصين إلى 490 شخصا 

شنغهاي - أكدت وزارة الصحة الصينية اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 490 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة، أنه تم التأكد من 3887 حالة إصابة جديدة، أمس، في 31 مقاطعة على المستوى الوطني، مضيفة أنه تم تسجيل 65 حالة وفاة في مقاطعة خوبي.

وأضافت المصادر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كافة أنحاء الصين ارتفع إلى 24 ألفا و324 بنهاية أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن 3219 من المصابين يوجدون في وضعية حرجة للغاية.

وأكدت السلطات الصحية الصينية تعافي 892 شخصا من المرض وغادروا المستشفيات.

وكانت السلطات في مقاطعة خوبي الصينية قد أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المقاطعة إلى 479 شخصا، كما وصل عدد المصابين بها إلى 16600 شخصا.

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ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا بالصين إلى 490 شخصا 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 11:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرة   شارك

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