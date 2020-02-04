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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 13:23     الفئـة : دولــي     قراءة : 1 مرات
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

القدس المحتلة - اقتحم عشرات المستوطنين، يوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة "باب المغاربة" .

وجرت هذه الاقتحامات وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر قوات كبيرة تابعة لشرطة الاحتلال في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

من جهته، أكد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أن عددا من الأسرى في سجن "عوفر" أصيبوا خلال عملية القمع التي نفذتها وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، وجرى تحويل أربعة أسرى منهم إلى التحقيق.

وأوضح البيان أن عملية القمع نفذت بعد أن زعمت إدارة السجن بأن أحد الأسرى واجه سجانا وأصابه بجروح، مضيفا أن إدارة السجن نقلت 38 أسيرا إلى سجون "النقب، وريمون، ونفحة وعزل آيالون، وعزل أيلا"، ووزعت بقية الأسرى على الأقسام الأخرى داخل السجن، علما بأن العدد الإجمالي للأسرى في القسم قرابة  (70) أسيرا، وهم ضمن أكثر من ألف أسير يقبعون في سجن "عوفر" وبينهم أطفال.

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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 13:23     الفئـة : دولــي     قراءة : 1 مرة   شارك

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