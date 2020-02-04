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صفقة القرن "تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 10:06     الفئـة : دولــي     قراءة : 23 مرات
صفقة القرن &quot;تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني&quot;

أديس ابابا - أعربت مفوضية الاتحاد الإفريقي يوم الاثنين عن  "انشغال عميق" حيال خطة السلام الأمريكية -الإسرائيلية الأخيرة" المسماة "صفقة القرن" لانها تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، مجددة التأكيد على "تضامن الاتحاد الإفريقي مع الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع لإقامة دولة مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، في بيان صدر مساء اليوم أن الخطة الأمريكية -الإسرائيلية الأخيرة المسماة "صفقة القرن"، تمت صياغتها من دون أي شكل من أشكال التشاور مع الممثلين الشرعيين للشعب الفلسطيني، مسجلا الانشغال العميق لكون هذه الخطة تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتشكل انتهاكا خطيرا لحقوقه الأساسية.

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وجد رئيس المفوضية الإفريقية على الخصوص، التأكيد على تضامنه مع الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع لإقامة دولة مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

ودعا السيد فكي محمد، حسب البيان، إلى بذل جهود دولية متجددة وصادقة من أجل إيجاد حل عادل ومستدام للنزاع، قائم على حل الدولتين.

آخر تعديل على الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 10:32
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صفقة القرن "تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 10:06     الفئـة : دولــي     قراءة : 23 مرة   شارك

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