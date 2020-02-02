Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عريقات يصف الإجماع العربي على رفض "صفقة القرن" بالانتصار العظيم

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 18:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
عريقات يصف الإجماع العربي على رفض &quot;صفقة القرن&quot; بالانتصار العظيم

رام الله - وصف صائب عريقات, أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الإجماع العربي على موقف القيادة الفلسطينية المتمثل برفض ما يسمى ب"صفقة القرن" الامريكية وعدم التعاطي معها بالانتصار العظيم لفلسطينيين.

وثمن عريقات في تصريح للصحافة اليوم الاحد الموقف العربي "الرافض للصفقة المشبوهة وعدم التعاطي معها كونها مشروعا لا يحمل في طياته القانون الدولي", موضحا أن "العرب قالوا ان لديهم المشروع الذي يحقق السلام, وهو المشروع الذي ينهي الاحتلال ويجسد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس, ويحل قضية اللاجئين ويطلق سراح الأسرى ولا يخرج عن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة".

وأبرز أمين سر تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية أن الاستراتيجية الآن على الصعيدين الفلسطيني والدولي هي الحفاظ على المرجعيات المحددة وعلى القانون الدولي, ونبذ كل الطروحات الإملائية التي جاءت بها الصفقة المشؤومة.

وحول المضامين في "صفقة القرن", قال صائب عريقات ,ان الولايات المتحدة لم تضع حرفا واحدا بالشق السياسي,ووضعت ستة شروط على فلسطين حتى يطلقوا عليها اسم دولة أولها اعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي والاعتراف ب"يهودية" الدولة.

اقرأ المزيد: الخارجية الفلسطينية: إسقاط "صفقة القرن" مرتكز لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال

كما شدد على أن هذه ليست صفقة سلام , مؤكدا أنه "لا حل إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين",  مشيرا الى "المداخل للولايات المتحدة و سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفرض صفقة القرن هي استمرار فصل الضفة عن قطاع غزة" ومؤكدا أنه "آن الأوان للصحوة الفلسطينية والتفكير جديا بالحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني".

وكان مجلس الجامعة العربية قد أكد أمس السبت رفضه للخطة الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن لمخالفتها مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة داعيا الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل.

كلـمات مفتـاحيــة :
عريقات يصف الإجماع العربي على رفض "صفقة القرن" بالانتصار العظيم
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 18:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.02

بوقدوم يستقبل السفير الجديد لجمهورية أيرلندا لدى الجزائر

20.02.02

مستغانم: العثور على جثتين مجهولتي الهوية في عرض البحر

20.02.02

عريقات يصف الإجماع العربي على رفض "صفقة القرن" بالانتصار العظيم

20.02.02

التوقيع ''عما قريب" على اتفاقية تعاون بين جامعتي قسنطينة 3 و قونيا بتركيا

20.02.02

عريقات ينتقد تصريحات كوشنر بتحميله فشل التوصل لاتفاق سلام

20.02.02

الخارجية الفلسطينية: إسقاط "صفقة القرن" مرتكز لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.27

تنصيب السيد أحمد بن صبان مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري

20.01.28

الجيش الوطني الشعبي عازم على دعم ومساندة مساعي رئيس الجمهورية لتطوير البلاد

20.01.30

عماري: نحو تدابير جديدة لترقية الفلاحة الصحراوية

20.01.30

حظيرة "موستالاند" لمستغانم: فتح فضاء بالأقفاص الزجاجية للأسود الإفريقية والنمور البنغالية

20.01.27

تعزيز جهود تسوية الأزمة الليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار تماشيا مع قرارات ندوة برلين  

20.01.31

رزيق يجتمع بمنتجي شعبة السيراميك