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عريقات ينتقد تصريحات كوشنر بتحميله فشل التوصل لاتفاق سلام

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 18:16     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات

رام الله - انتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الأحد تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر المعد للخطة الامريكية المعروفة إعلاميا "صفقة القرن" بتحميله فشل التوصل لاتفاق سلام. 

وقال عريقات في تصريح للصحافة في رام الله "ان عدم التوصل لاتفاق سلام بسبب أمثال كوشنر الذين يريدون الإملاءات ويعتقدون أنهم يستطيعون فرض العدوان على الشعب الفلسطيني".   

وأكد أن الحل الوحيد بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وما دون ذلك هو الفشل.   

وكان كوشنر قال في تصريحات صحفية الليلة الماضية ان "عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين منذ 25 عاما, لديه رقم قياسي من الفشل في عقد صفقات السلام".   

وتوقفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين و الاسرائيليين نهاية مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المباحثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.   

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وثمن عريقات موقف الدول العربية برفض "صفقة القرن وعدم التعاطي معها كونها مشروعا لا يحمل في طياته القانون الدولي والشرعية الدولية", معتبرا إياه "انتصارا عظيما للشعب الفلسطيني وقيادته".   

وقال ان الاستراتيجية الفلسطينية على الصعيد الإقليمي والدولي هي الحفاظ على المرجعيات المحددة والقانون الدولي ونبذ كل الطروحات الإملائية التي جاءت بها الخطة الأمريكية.   

وأشار عريقات إلى أن المداخل للإدارة الأمريكية و سلطات الاحتلال لفرض "صفقة القرن" هي استمرار فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة مطالبا بصحوة فلسطينية والتفكير جديا بالحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.   

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي عن مضمون خطته للسلام في مؤتمر صحفي في واشنطن قوبلت برفض فلسطيني قاطع وأعلن مسؤولون بدء تحركات داخلية ودبلوماسية لإسقاطها.

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عريقات ينتقد تصريحات كوشنر بتحميله فشل التوصل لاتفاق سلام
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 18:16     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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