مجلس الجامعة العربية يؤكد رفض الخطة الأمريكية لمخالفتها مرجعيات عملية السلام

القاهرة - أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية, يوم السبت, رفض الخطة الأمريكية للسلام, لمخالفتها مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجدد المجلس - خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية - التأكيد على مركزية قضيه فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء, وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين, وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كامل أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية و مجالها الجوي والبحري ومياها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.

وبدأت في وقت سابق اليوم بالقاهرة أشغال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث "خطة السلام الأمريكية" المعروفة إعلاميا ب"صفقة القرن" لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ويعقد هذا الاجتماع برئاسة العراق بطلب من دولة فلسطين حيث ينتظر أن يستعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس على وزراء الخارجية العرب الموقف الفلسطيني حول "خطة السلام الأمريكية" وبحث سبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

ويأتي انعقاد هذا اللقاء المخصص لبحث تداعيات تنفيذ "خطة السلام الأمريكية" على مستقبل السلام في الشرق الأوسط ودراستها قبل الإعلان عن موقف عربي موحد بشأنها.