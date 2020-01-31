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وزير صحراوي يستنكر محاولات المغرب شرعنة احتلاله عبر واجهة الرياضة

  أدرج يـوم : الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 19:51     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات

ولاية اوسرد (مخيمات اللاجئين الصحراويين) -  ندد وزير الشباب والرياضة الصحراوي، موسى سلمى ،  بمساعي الاحتلال المغربي الرامية لشرعنة تواجده غير الشرعي بالصحراء الغربية عبر واجهة الرياضة ، كما يجري الحال في البطولة الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة التي ينظمها بمدينة العيون الصحراوية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة الوزير الصحراوي التي تخللت فعاليات الطبعة الرابعة من الماراطون الوطني الذي يجرى منذ أمس الخميس بولاية آوسرد بمشاركة أكثر من ثلاثمائة عداء من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية  .

وقال الوزير الصحراوي الذي اشرف على انطلاق التظاهرة الرياضية أن "المغرب يسعى لشرعنة تواجده غير الشرعي بالصحراء الغربية عبر واجهة الرياضة في وقت باءت فيه كل محاولاته سياسيا وحقوقيا وقانونيا في تجسيد ذلك".

واشارت وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن التظاهرة تأتي تحضيرا للسباق التضامني الدولي "صحراء ماراتون" شهر فبراير المقبل .

بدورها اعربت والي ولاية أوسرد ، عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو ، مريم السالك أحمادة ، في كلمتها الترحيبية عن سعادتها بإحتضان الولاية للرياضة الصحراوية "إسهاما في إرساء دعائمها كثقافة وتربية في أوساط المجتمع" ، متوجهة بالشكر لكل من ساهم في إنجاح الحدث تنظيميا وأمنيا وفنيا وتقنيا .

أما المدير المركزي للرياضة ، الناجم بشري ، فقد أوضح أن من بين أهداف هذا السباق ، تعزيز التجربة الرياضية الصحراوية بما يتيح آفاقا أكبر أمام المواهب وصقلها مستقبلا، مبرزا ايلاء الدولة الصحراوية العناية الكبرى للمشاركين الصحراويين في "التظاهرة الرياضية" عبر تنظيم دورات تدريبية خاصة ومرافقتهم في المراحل التحضيرية.

للاشارة يجري المارطون في ثلاثة تخصصات عبر مسافات " نصف ماراطون 21 كلم وعشرة وخمسة آلاف متر ".

واعرب المشاركون فيه والذين قدموا من مختلف ولايات ومؤسسات الجمهورية الصحراوية ، وفق ما ذكرت (واص)، عن أملهم في أن يشكل الماراطون سانحة لتجسيد وتقوية الهياكل الرياضية قاعديا وتدعيم الأندية الشعبية لتشمل تخصصات ألعاب القوى وسباقات العدو على وجه الخصوص .

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير صحراوي يستنكر محاولات المغرب شرعنة احتلاله عبر واجهة الرياضة
  أدرج يـوم : الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 19:51     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

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