Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدا السبت لبحث تداعيات "صفقة القرن" الأمريكية

  أدرج يـوم : الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 17:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات
اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدا السبت لبحث تداعيات &quot;صفقة القرن&quot; الأمريكية

القاهرة - تعقد جامعة الدول العربية يوم غد السبت، اجتماعا طارئا على المستوى الوزاري لبحث تداعيات وسبل مواجهة ما يسمى ب (صفقة القرن)، وذلك بناء على طلب رسمي من دولة فلسطين.

وأوضح مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، أن "فلسطين طلبت رسميا عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث سبل مواجهة ما يسمى ب(صفقة القرن)".

وأضاف أن هذا الاجتماع "يأتي في وقت بالغ الأهمية، ويتطلب موقفا عربيا موحدا، لمواجهة كافة مخططات تغييب القضية الوطنية الفلسطينية، والقضاء على مبدأ حل الدولتين، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف يوم الثلاثاء عن خطته للسلام في الشرق الأوسط التي يطلق عليها (صفقة القرن)، والتي قال إنها مختلفة عن بقية خطط الإدارات الأمريكية السابقة و"أكثر تفصيلا وواقعية لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".

إقرأ أيضا:    الجزائر تشارك غدا بالقاهرة في اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تطورات القضية الفلسطينية

وجددت الرئاسة الفلسطينية رفضها القبول بأي دور للولايات المتحدة الأمريكية لوحدها في العملية السياسية، مؤكدة على "الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأنه بدون ذلك لن تقبل أي صفقة من أية جهة في العالم".       

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية الحالية منذ نهاية العام 2017 إثر إعلان ترامب اعتبار "القدس" المحتلة عاصمة للحتلال الإسرائيلي ورفضت مسبقا خطة واشنطن لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

آخر تعديل على الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 17:35
كلـمات مفتـاحيــة :
اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدا السبت لبحث تداعيات "صفقة القرن" الأمريكية
  أدرج يـوم : الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 17:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.31

المغرب يرغم فريق جزيرة موريس على دفع تكاليف باهضة لعودته الى بلاده بعد انسحابه من البطولة…

20.01.31

الجزائر تشارك غدا بالقاهرة في اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تطورات القضية الفلسطينية

20.01.31

اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدا السبت لبحث تداعيات "صفقة القرن" الأمريكية

20.01.31

الاتحاد الافريقي يقر خارطة طريق لتسوية الأزمة الليبية

20.01.31

السيد بن قرينة يشيد بموقف الدبلوماسية الجزائرية الرافض لـما يسمى "صفقة القرن"

20.01.31

السيد جراد ينهي زيارته الى برازافيل بعد مشاركته في قمة حول ليبيا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.27

تنصيب السيد أحمد بن صبان مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري

20.01.28

الجيش الوطني الشعبي عازم على دعم ومساندة مساعي رئيس الجمهورية لتطوير البلاد

20.01.27

الأمن الوطني: حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة

20.01.27

تعزيز جهود تسوية الأزمة الليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار تماشيا مع قرارات ندوة برلين  

20.01.27

الجزائر والإمارات تؤكدان على ضرورة تعزيز تعاونهما الثنائي والاستمرار في التواصل بينهما

20.01.27

الخطوط الجوية الجزائرية: لم يتم إلغاء أي رحلة بسبب فيروس كورونا