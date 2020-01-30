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انطلاق أشغال قمة اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا ببرازافيل

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 13:37     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات

 

برازافيل- تفتتح يوم الخميس بالعاصمة الكونغولية برازافيل أشغال القمة الثامنة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا التي يشارك فيها رؤساء دول وحكومات أفارقة من بينهم الوزير الأول عبد العزيز جراد.

و يمثل السيد جراد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذه القمة التي يتمثل هدفها الرئيسي في تحيين خارطة طريق الاتحاد الإفريقي حول اقامة حوار بين الليبيين كشرط مسبق  لكل مسار انتخابي في ليبيا.

و سيشهد هذا اللقاء, الذي يأتي بعد بضعة ايام من الندوة الدولية حول ليبيا التي انعقدت ببرلين (ألمانيا) و اجتماع الدول المجاورة لليبيا الذي عقد بالجزائر العاصمة, مشاركة أطراف النزاع و ممثلين اخرين لمنظمات قارية و دولية بغية ايجاد حلول سياسية للأزمة الليبية.

و ستجدد قمة برازافيل ايضا الموقف الافريقي الذي يتمثل في تغليب الحوار بين الليبيين بغية ايجاد حل سياسي من شانه اخراج ليبيا من الازمة التي تتخبط فيها منذ 2011.

كما سيشارك في هذا اللقاء الشركاء الدوليون خاصة المانيا التي سيمثلها وزير خارجيتها هايكو ماس.

و من المقرر ان تحال توصيات هذا الاجتماع للمصادقة على الدورة ال33 لندوة رؤساء دول وحكومات منظمة الاتحاد الافريقي التي ستعقد شهر فبراير المقبل باديس ابابا بأثيوبيا.

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انطلاق أشغال قمة اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا ببرازافيل
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 13:37     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

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