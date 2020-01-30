افتتاح أشغال اللجنة عالية المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا الخميس في برازافيل

برازافيل (الكونغو) - تفتتح يوم الخميس بالعاصمة الكونغولية برازافيل اشغال القمة الثامنة للجنة عالية المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا التي يشارك فيها رؤساء دول وحكومات أفارقة من بينهم الوزير الاول عبد العزيز جراد.

و سيمثل السيد جراد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذه القمة التي يكمن الهدف الرئيسي من هذه الاشغال في تحيين خريطة طريق الاتحاد الإفريقي حول عقد حوار بين الليبيين كمقدمة لكل مسار انتخابي في ليبيا.

و خلال ندوة برلين حول ليبيا التي شارك فيها الرئيس تبون اتفق المشاركون على انشاء لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات الندوة وذلك تحت اشراف منظمة الامم المتحدة الرامي الى "تدعيم" الهدنة ووقف اطلاق النار بين قوات حكومة الوحدة الوطنية التي يراسها فائز السراج وقوات خليفة حفتر.

و ستجدد قمة برازافيل الموقف الافريقي المتمثل في تفضيل الحوار بين الليبيين لايجاد حل سياسي قصد حل الازمة الليبية طبقا لتوصيات الندوة الدولية حول ليبيا المنعقدة يوم 19 يناير المنصرم في برلين (المانيا) من اجل اعادة بعث مسار السلام في ليبيا.

و ستجدد قمة برازافيل ايضا الموقف الافريقي الذي يكمن في تفضيل الحوار بين الليبيين في ايجاد حل سياسي قصد اخراج ليبيا من الازمة التي تتخبط فيها منذ 2011.

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ويضم هذا اللقاء الذي يندرج في اطار مبادرات افريقيا لحل النزاع الليبي الاطراف المعنية بمسار حل الازمة الليبية و المتمثلة في رؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء في مجلس السلم والامن و ممثلي الام المتحدة و كذا ممثلي دول الساحل الافريقي والشركاء الدوليين في الملف الليبي.

وسيشارك في هذا اللقاء كذلك الشركاء الدوليون خاصة المانيا التي سيمثلها وزير خارجيتها هايكو ماس.

وسيمثل الجانب الليبي طرفا النزاع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية فائز السراج الى جانب خليفة حفتر اضافة لرئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى.

ويمكن ان تحال توصيات هذا الاجتماع للمصادقة على الدورة ال33 لندوة رؤساء دول وحكومات منظمة الاتحاد الافريقي باديس ابابا باثيوبيا.