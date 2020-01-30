Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قمة برازافيل حول ليبيا: التأكيد على الموقف الافريقي من أجل حل سياسي للنزاع

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 08:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرات
قمة برازافيل حول ليبيا: التأكيد على الموقف الافريقي من أجل حل سياسي للنزاع

برازافيل (الكونغو) - سيتم التأكيد خلال القمة الثامنة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا المزمع عقدها يوم الخميس ببرازافيل (الكونغو) على الموقف الافريقي المتمثل في تفضيل الحوار بين الليبيين في البحث عن حل سياسي للازمة في هذا البلد.

وسيسمح هذا الاجتماع الذي سيجري قبل ايام عن القمة ىال33 للاتحاد الافريقي، للجنة رفيعة المستوى بالتأكيد على الموقف القاري المتمثل في تفضيل الحوار بين الاطراف الليبية في البحث عن حل للنزاع قبل أي مسار انتخابي.

كما يهدف اللقاء الذي سيعرف مشاركة ممثلين عن الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي و مجموعة بلدان الساحل الصحراوي و البلدان المعنية بالازمة الليبية و كذا الاطراف الليبية الى "اسماع صوت افريقيا في تسوية الازمة التي طال امدها".

و يتمثل هدف القمة التي يشارك فيها الوزير الاول عبد العزيز جراد ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اشغال اللجنة، في البحث عن حلول من اجل حل الازمة الليبية طبقا لتوصيات الندوة الدولية حول ليبيا التي جرت يوم 19 يناير الاخير ببرلين (المانيا).

كما سيكون اجتماع برازافيل مناسبة لرئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا الرئيس الكونغولي دينيس ساسونغيسو لاحاطة نظرائه الافارقة بنتائج ندوة برلين و جميع الجهود التي بدلتها اللجنة رفيعة المستوى حتى الان.

اقرأ أيضا:      القمة الثامنة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا يوم غد الخميس ببرازافيل ...

و كان المشاركون في ندوة برلين حول ليبيا التي شارك فيها الرئيس تبون قد اتفقوا على انشاء لجنة تضمن متابعة تجسيد قرارات الندوة و ذلك تحت اشراف الامم المتحدة و هو المسعى الذي يهدف الى "تعزيز" الهدنة ووقف اطلاق النار بين قوات حكومة الوفاق الوطني لفايز السراج و قوات اللواء خليفة حفتر.

بهذه المناسبة دعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته من اجل فرض احترام السلام و الامن في ليبيا مؤكدا ان الجزائر تعارض المحاولات الرامية الى المساس بالوحدة الوطنية و سيادة مؤسسات هذا البلد.

كما شدد رئيس الدولة على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة من اجل احترام الهدنة و دعوة اطراف النزاع الى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي لهذه الازمة عبر الحوار معبرا عن استعداد الجزائر لاحتضان الحوار المنتظر بين الليبيين.

وبعد اربع ايام من ندوة برلين احتضنت الجزائر اجتماعا لوزراء خارجية الجوار الليبي (الجزائر، تونس، مصر، تشاد، السودان، النيجر) من اجل اقامة تنسيق و تشاور بين هذه البلدان و الفاعلين الدوليين من اجل مرافقة الليبيين في اعادة تفعيل مسار التسوية السياسية للازمة عبر الحوار الشامل بين مختلف الاطراف الليبية.

كما اكد الوزراء على ضرورة ان تبقى جميع الاطراف الليبية ملتزمة بالحفاظ على وقف اطلاق النار و الالتزام بتسوية سلمية للازمة بعيدا عن أي حلول عسكرية و تدخل اجنبي بما في ذلك الميليشيات و المرتزقة من اجل تسهيل عملية تنظيم انتخابات شفافة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي و الحفاظ على استقلال ليبيا ووحدتها و سيادتها على جميع ترابها".

آخر تعديل على الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 10:11
كلـمات مفتـاحيــة :
قمة برازافيل حول ليبيا: التأكيد على الموقف الافريقي من أجل حل سياسي للنزاع
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 08:40     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.30

تنظيم بطولة إفريقية لكرة القدم في العيون المحتلة اعتداء على الشعب الصحراوي وخرقا للقانون…

20.01.30

جنوب/ شرق: 76 قتيلا في حوادث مرور بالوسط الحضري خلال 2019

20.01.30

البليدة: قتيل و انقاذ شخص في حادث انهيار جرف ترابي في الشريفية

20.01.30

طيران الطاسيلي: استلام العديد من حصص معدات خاصة بالدعم الأرضي

20.01.30

افتتاح أشغال اللجنة عالية المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا الخميس في برازافيل

20.01.30

ارتفاع حجم السلع المعالجة بالموانئ الجزائرية ب1 % سنة 2019

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.27

تنصيب السيد أحمد بن صبان مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري

20.01.27

تعزيز جهود تسوية الأزمة الليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار تماشيا مع قرارات ندوة برلين  

20.01.28

الجيش الوطني الشعبي عازم على دعم ومساندة مساعي رئيس الجمهورية لتطوير البلاد

20.01.27

الأمن الوطني: حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة

20.01.27

الخطوط الجوية الجزائرية: لم يتم إلغاء أي رحلة بسبب فيروس كورونا

20.01.27

الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإماراتي  