مالي: مسار السلام يدخل مرحلة جديدة من الاستقرار

الجزائر- أكد وزير الشؤون الخارجية وال تعاون الدولي المالي تييبيلي درامي يوم الأربعاء بأن مسار السلام في مالي دخل في مرحلة جديدة من الاستقرار، تشكل "دفعا حقيقيا لاتفاق السلام و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".

و ذكر السيد درامي خلال اتصال هاتفي خص به اذاعة الجزائر الدولية حول اخر التطورات في مالي بان "الاجتماع ما قبل الاخير للجنة متابعة الاتفاق الذي جرى في شهر اوت 2019 اكد بان هناك ازمة في مسار السلام" مشيرا كذلك الى ان "الحوار الوطني الشامل الذي جرى في شهر ديسمبر الاخير بباماكو قد ضم جميع حركات الشمال الموقعين على اتفاق الجزائر".

كما اعرب وزير الخارجية المالي الذي تدخل من العاصمة المالية باماكو عن ارتياحه قائلا "اننا دخلنا في مرحلة جديدة من مسار السلام في مالي و مسار الاستقرار و ان سنة 2020 يبدو انها ستكون ايجابية".

كما تطرق السيد درامي الى الاجتماع الاخير للجنة متابعة الاتفاق الذي جرى في 19 يناير الاخير بباماكو بعد خمسة اشهر من الانقطاع برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية و الكفاءات بالخارج رشيد بلدهان، و الذي عرف مشاركة جميع قادة حركات الشمال وممثلين عن المجتمع الدولي و الاتحاد الاوروبي و الاتحاد الافريقي و منظمة التعاون الاسلامي و كذا وزراء شؤون خارجية بلدان الجوار والذي سمح كذلك باتخاذ قرارات هامة و "اعطاء دفع جديد لتجسيد اتفاق" الجزائر.

وصرح الوزير في ذات السياق ان "الجميع حضر، و كانت فرصة هامة و من بين القرارات التي تم اتخاذها نشر قوات الجيش و الامن في جميع مناطق الشمال بما في ذلك كيدال وذلك يمثل دفعا جديدا لمسار السلام".

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و سبق لرئيس البعثة الاممية متعددة الابعاد المدمجة للاستقرار في مالي السيد محامات صالح اناضيف ان اكد بحر الاسبوع الفائت بان اتفاق الجزائر يبقى الاطار الاوحد الذي يحدد سبيل السلام في مالي.

كما عبر الوزير المالي من جانب اخر عن ارتياحه للدعم الذي قدمته الجزائر للجنة متابعة الاتفاق سيما مع زيارة وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم غداة الاجتماع حيث اكد خلاله على تمسك الجزائر بأمن واستقرار مالي مشددا على الجهود التي ما فتئت الجزائر تبدلها في هذا الاتجاه.

و تابع يقول رئيس الدبلوماسية المالية ان "كاتب الدولة رشيد بلدهان كان حاضرا، و وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم حضر غداة ذلك لتقديم دعم الجزائر لمسار السلام في مالي".

اما بخصوص الاجتماع الرابع للجنة متابعة الاتفاق فان مفوض السلم و الامن بالاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي قد اشار الى ان هذا الاخير كان "حدثا كبيرا من حيث نوعية المشاركة بحضور خمسة وزراء فضلا عن الفاعلين الرئيسيين في اتفاق السلام، الحكومة المالية و الاطراف المعنية بهذا الملف والشركاء".