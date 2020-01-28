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الاتحاد الافريقي: مفوض السلم والأمن يستقبل الممثل الصحراوي لمين باعلي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2020 09:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات

أديس أبابا - استقبل مفوض السلم و الأمن للاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي يوم الاثنين بأديس أبابا الممثل الدائم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الاتحاد الافريقي، لمين باعلي.

وتمحورت المحادثات حول الرسالة التي وجهها الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي الى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي و المتعلقة بضرورة احترام الشرعية الدولية بالصحراء الغربية -حسبما اكده السفير شرقي في تغريدة له.

كما تجدر الاشارة الى ان رسالة السيد غالي قد تم توزيعها على جميع البلدان الاعضاء في الاتحاد الافريقي من اجل اعلامهم باخر التطورات الواقعة في الاراضي الصحراوية المحتلة، سيما المشاريع التوسعية للمغرب في المياه الاقليمية للصحراء الغربية و فتح ممثليات قنصلية بالعيون و الداخلة المحتلتين خرقا للقانون الدولي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2020 09:28
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الاتحاد الافريقي: مفوض السلم والأمن يستقبل الممثل الصحراوي لمين باعلي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2020 09:21     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

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