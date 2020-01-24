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فلسطين : مستوطنون يحرقون مسجدا في القدس المحتلة

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 كانون2/يناير 2020 14:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
فلسطين : مستوطنون يحرقون مسجدا في القدس المحتلة

رام الله - تعرض مسجد في القدس المحتلة اليوم الجمعة لأضرار واسعة جراء إضرام مجهولين يعتقد أنهم مستوطنون النار فيه, بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم " أن مستوطنين يهود أحرقوا مسجدا في بيت صفافا جنوب القدس وخطوا شعارات عنصرية في المكان" و ذلك في اطار جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الدينية.

وأفاد شهود عيان بأن أجزاء من المسجد تضررت بفعل الحريق ووجد على أحد جدرانه شعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين. 

ولم يصدر تعقيب إسرائيلي بشأن الحادثة , علما أن عددا من المساجد تعرضت للحرق من مستوطنين في الضفة الغربية وشرق القدس خلال الأعوام الأخيرة.

وكان قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش وجه أول أمس الأربعاء نداء لكل المسلمين في العالم لزيارة مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك لتعزيز صمود المقدسيين و الاطلاع على صور المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على الحرم القدسي الشريف.

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فلسطين : مستوطنون يحرقون مسجدا في القدس المحتلة
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 كانون2/يناير 2020 14:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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