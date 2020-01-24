ملكة بريطانيا تصادق رسميا على قانون البريكست

لندن - صادقت امس الخميساليزابيث الثانية ملكة بريطانيا رسميا على القانون التاريخي المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آخر الشهر الحالي.

وكتب ستيف باركلي وزير بريكست على تويتر: "لقد منحت الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست"، وأضاف "يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الاوروبي في 31 يناير".

وينتظر أن يوقع مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي في بروكسل معاهدة الانفصال الرسمية اليوم الجمعة، فيما يقوم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتوقيع عليها في الأيام المقبلة.

وقال جونسون بعد مصادقة مجلس البرلمان على مشروع قانون الانسحاب اول أمس الأربعاء "في بعض الأحيان بدا وكأننا لن نجتاز خط نهاية بريكست، لكننا اجتزناه".

ويعد الانفصال بتاريخ 31 يناير إنجازا لجونسون الذي تولى رئاسة الحكومة العام الفائت متعهدا بوضع حد للأزمة السياسية التي أحدثت انقساما في البلاد وشلّت حكومتين متعاقبتين.