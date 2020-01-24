Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ملكة بريطانيا تصادق رسميا على قانون البريكست

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 كانون2/يناير 2020 10:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 24 مرات
ملكة بريطانيا تصادق رسميا على قانون البريكست

لندن - صادقت امس الخميساليزابيث الثانية ملكة بريطانيا رسميا على القانون التاريخي المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آخر الشهر الحالي.

وكتب ستيف باركلي وزير بريكست على تويتر: "لقد منحت الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست"، وأضاف "يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الاوروبي في 31 يناير".

وينتظر أن يوقع مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي في بروكسل معاهدة الانفصال الرسمية اليوم الجمعة، فيما يقوم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتوقيع عليها في الأيام المقبلة.

وقال جونسون بعد مصادقة مجلس البرلمان على مشروع قانون الانسحاب اول أمس الأربعاء "في بعض الأحيان بدا وكأننا لن نجتاز خط نهاية بريكست، لكننا اجتزناه".

ويعد الانفصال بتاريخ 31 يناير إنجازا لجونسون الذي تولى رئاسة الحكومة العام الفائت متعهدا بوضع حد للأزمة السياسية التي أحدثت انقساما في البلاد وشلّت حكومتين متعاقبتين.

كلـمات مفتـاحيــة :
ملكة بريطانيا تصادق رسميا على قانون البريكست
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 كانون2/يناير 2020 10:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.24

علماء أمريكيون: لقاح فيروس كورونا الجديد قد يكون جاهزا خلال 3 أشهر

20.01.24

ملكة بريطانيا تصادق رسميا على قانون البريكست

20.01.24

بطولة الجزائر المفتوحة للسباحة: السباح عبد الله عرجون ينصب نفسه نجما فوق العادة

20.01.24

حبوب : تجميع 20 مليون قنطار من القمح الصلب منذ أبريل الماضي

20.01.24

تسوية الازمة الليبية: وزير الشؤون الخارجية المالي يلح على أهمية تعزيز دور الاتحاد الافريقي

20.01.24

المكتب التنفيذي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الأفريقية يصادق على اقتراح الجزائر حول…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.21

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.20

استمرار الأمطار بغرب البلاد إلى غاية يوم الثلاثاء صباحا

20.01.20

ندوة برلين حول ليبيا: اتفاق على إنشاء لجنة متابعة لتنفيذ القرارات المتوصل إليها