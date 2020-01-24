المكتب التنفيذي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الأفريقية يصادق على اقتراح الجزائر حول تعديل نظامه الاساسي

الجزائر - درس المكتب التنفيذي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الأفريقية, المجتمع في دورته ال12 اليوم الخميس بلواندا (أنغولا), وصادق بالإجماع على اقتراح الجزائر الذي قدمه رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, والرامي الى تعديل النظام الأساسي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الأفريقية.

وأوضح بيان للمجلس أن هذا التعديل يهدف الى "انشاء لجنة استشارية دائمة كجهاز من أجهزة المؤتمر, تكلف بإبداء آراء استشارية حول مسائل دستورية و/أو تشريعية, بناء على طلب الدول الأفريقية وهيئاتها للرقابة الدستورية".

ولدى تناوله الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019, تطرق رئيس المجلس الدستوري إلى "حسن سير هذه الانتخابات التي جرت في جوّ سادته الثقة والهدوء, مما ساعد على شفافية وصحة الاقتراع, وذلك بفضل تهيئة جميع الظروف الملائمة لذلك, وخاصة انشاء هيلة وطنية مستقلة للانتخابات".

وبحكم الصلاحيات المخولة إياه في مراقبة صحة هذه الانتخابات, أعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع التي أفرزت انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية بأغلبية كبيرة من الأصوات المعبر عنها.

من جهة أخرى, أشار البيان الى أنه كانت لرئيس المجلس الدستوري خلال هذه الزيارة لقاءات مع نظيريه رئيسي المحكمة الدستورية في جنوب افريقيا وأنغولا.