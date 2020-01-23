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الصحراء الغربية: القرارات احادية الجانب لإفريقيا الوسطى و ساوتومي و برانسيبي تشكل انتهاكا جديدا للقانون الدولي

  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 18:01     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات
الصحراء الغربية: القرارات احادية الجانب لإفريقيا الوسطى و ساوتومي و برانسيبي تشكل انتهاكا جديدا للقانون الدولي

الجزائر - علمت الجزائر بالقرارات احادية الجانب لحكومتي جمهورية افريقيا الوسطي و ساوتومي و برانسيبي بفتح ممثليات قنصلية بالعيون، المدينة المحتلة للصحراء الغربية، و التي تشكل انتهاكا جديدا لقواعد القانون الدولي و لوائح مجلس الأمن الدولي، حسبما افاد به يوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات البيان ان "هذه القرارات التي لا يمكن باي حال من الأحوال ان يكون لها اي تأثير على الوضعية القانونية للصحراء الغربية، اخر مستعمرة في افريقيا، تمثل انتهاكا جديدا لقواعد القانون الدولي و القرارات و اللوائح ذات الصلة لمجلس الامن الدولي و الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بمسالة الصحراء الغربية".

كما اضاف المصدر ذاته الى ان وزارة الشؤون الخارجية قد اكدت مرة اخرى ان تلك القرارات "تخالف كذلك قواعد العلاقات بين البلدان الافريقية الملزمة بالامتثال في اي ظرف من الظروف بقواعد و بمبادئ الاتحاد الافريقي التي  تتطلب واجب الوحدة و التضامن بين البلدان المؤسسة للاتحاد".

وخلص البيان في الاخير الى التأكيد بان تلك القرارات "لا تسهم في النهاية في تسهيل التفاعل المطلوب بين البلدان الافريقية و التي قد تقوض بشكل خطير مسعاها القوي من اجل  تحقيق الاهداف التي سطروها و تعهدوا بها في العقد التأسيسي للاتحاد".

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الصحراء الغربية: القرارات احادية الجانب لإفريقيا الوسطى و ساوتومي و برانسيبي تشكل انتهاكا جديدا للقانون الدولي
  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 18:01     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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