تسوية الأزمة الليبية: ندوة برلين تؤكد على الدور الهام لبلدان الجوار

الجزائر - أكد البيان الختامي لندوة برلين الدولية حول الازمة الليبية التي ضمت يوم الاحد ببرلين 11 بلدا من بينها الجزائر على الدور الاساسي لبلدان الجوار في تسوية الازمة الليبية مشيرا الى ضرورة التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار في هذا البلد الذي يعيش ازمة.

وجاء في هذا الاعلان الذي سيتم تقديمه في شكل لائحة امام مجلس الامن الدولي "اننا نؤكد على الدور الهام لبدان الجوار في مسار استقرار ليبيا".

و قد اقترحت الجزائر التي تتقاسم شريطا حدوديا يمتد على طول 1000 كيلومتر تقريبا، امس الاحد ببرلين "احتضان حوار بين الاخوة الليبيين".

في هذا الصدد اكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ندوة برلين حول الأزمة الليبية بان الجزائر "على استعداد لاحتضان هذا الحوار المأمول بين الاخوة الليبيين" مذكرا بذات المناسبة بالجهود التي بذلتها الجزائر من اجل تشجيع الاطراف الليبية على الانخراط في مسار الحوار الذي ترعاه الامم المتحدة بمرافقة بالاتحاد الافريقي.

كما ذكر السيد تبون في هذا الإطارـ بمبادرة الجزائر في مايو 2014 لإنشاء آلية دول جوار ليبيا التي عقدت أول اجتماع لها بالجزائرـ واحتضانها منذ مارس 2015 العديد من جولات الحوار بين قادة الأحزاب السياسية الليبية ضمن مسارات الحوار التي كانت تشرف عليها الأمم المتحدة.

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وأضاف ان الجزائر وانطلاقا من روح التضامن مع الشعب الليبي الشقيقـ وفي إطار التنسيق والتشاور مع كل الأطراف الليبية ودول الجوارـ بذلت قصارى جهدها من أجل تثبيت وقف إطلاق النارـ وهذا العمل تقوم به الجزائر بعيدا عن الأضواء لتأمين نجاح مساعيها.

ويدعو الاعلان الذي صدر بعد اربع ساعات من المحادثات بمقر المستشارية ببرلين "جميع الاطراف المعنية الى مضاعفة الجهود من اجل الوقف الدائم للقتال و تخفيف حدة التوتر و الوقف الدائم لإطلاق النار".

كما يجب ان ترفق الهدنة ب"تغيير مواقع الاسلحة الثقيلة و المدفعية والطائرات من اجل تجميعها في الثكنات و وضع حد للتعبئة العسكرية سواء كانت مدعومة بشكل مباشر او غير مباشر من اطراف النزاع عبر كامل التراب الليبي و في المجال الجوي".

في هذا الصدد اكد الامين العام الاممي انطونيو غوتيريس انه من اجل التأكد من الاحترام الفعلي و الدائم لوقف الاعمال العدائية ينبغي ان تنظم عما قريب لقاءات بين الليبيين بين ممثلين عسكريين من الجانبين حيث سيتم توجيه دعوة "في الايام القادمة".

ومن أجل تعزيز أكبر لوقف إطلاق النار كان المبعوث الأمميـ غسان سلامة قد دعا طرفي النزاع إلى تشكيل "لجنة عسكرية" تضم 5 ضباط من كل جانب (10 ضباط).

وستكلف هذه اللجنة بتحديد ميدانيا للآليات اللازمة لتنفيذ وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى، اتفق المشاركون على ضرورة احترام الحظر إذ أكدت المستشارة الألمانية في هذا الصدد خلال ندوة صحفية نشطتها مع أنطونيو غوتيريش وغسان سلامة "أنه سيتم مراقبة هذا الحظر بأكثر صرامة".

وكان الحظر قد أُقِرَّ سنة 2011 من طرف منظمة الامم المتحدة إلا أنه بقي مجرد حبر على ورق.

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كما دعا المشاركون مجلس الامن إلى فرض "عقوبات على كل من يخرق وقف إطلاق النار".

وينص نص الحظر على "نزع السلاح و تفكيك الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا مع إدماج عناصرها في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية في البلد.

وعلى الأمم المتحدة أن تدعم هذا المسار".

علاوة على ذلكـ دعت القمة كل "الاطراف الليبية إلى استئناف المسار السياسي الشامل تحت إشراف بعثة الامم المتحدة بليبيا من أجل التوصل إلى مصالحة ما بين الليبيين مطالبة كل الدول الاجنبية الى عدم التدخل في هذا النزاع".

وتعتزم البعثة الاممية بليبيا عقد اجتماع نهاية شهر يناير بين الليبيين في جنيف من أجل تشكيل حكومة موحدة والتي ستتكفل بالتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وبيّن المشاركون كذلك أهمية توحيد المؤسسات الليبية خاصة البنك الليبي المركزي والشركة الوطنية للبترولـ داعين كل الاطراف إلى ضمان أمن المنشآت البترولية. كما عبروا عن رفضهم لكل "محاولة استغلال غير شرعي للموارد الطاقوية".