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ابراهيم غالي يصدر مرسوما رئاسيا يجري من خلاله تعيينات على مستوى الجيش وجهاز الأمن

  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 17:20     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات
ابراهيم غالي يصدر مرسوما رئاسيا يجري من خلاله تعيينات على مستوى الجيش وجهاز الأمن

الشهيد الحافظ - أصدر رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إبراهيم غالي، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا، أجرى من خلاله تعيينات على مستوى الجيش وجهاز الشرطة الوطني، حسب ما أفاد بيان للرئاسة الصحراوية.

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص)، عن نص البيان، أن الرئيس إبراهيم غالي أصدر، "إستنادا إلى الصلاحيات التي يخولها إياه الدستور، مرسوما رئاسيا اليوم الأحد 19 يناير 2020، أجرى من خلاله تعيينات في الجيش وعلى رأس جهاز الشرطة الوطنية".

وقد جاءت التعيينات على مستوى المؤسسة العسكرية، حسب نص المرسوم، بتعيين بيدللا محمد ابراهيم، منسقا لأركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي، ومحمد علال، قائدا للناحية العسكرية الأولى، بينما تولي محمد اوليده، قيادة الناحية العسكرية الرابعة و الطالب حيدار، قائدا للناحية العسكرية الخامسة.

وتم ايضا تنصيب اللود دافه، أمينا عاما لوزارة الدفاع، ولحبيب محمد عبد العزيز، مديرا لإدارة العامة لوزارة الدفاع كما تم بموجب ذات المرسوم، تعيين محمد الأمين المحجوب مديرا للشرطة الوطنية.

وكان الرئيس ابراهيم غالي قد اصدر الاسبوع الماضي مرسوما رئاسيا عين بموجبه الحكومة الجديدة، ونصب ايضا بشرايا حمودي بيون، وزيرا أولا للحكومة الصحراوية.

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ابراهيم غالي يصدر مرسوما رئاسيا يجري من خلاله تعيينات على مستوى الجيش وجهاز الأمن
  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 17:20     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

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