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فتح قنصليات في الصحراء الغربية من قبل غينيا و الغابون لا يمكنه إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية 

  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 09:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
فتح قنصليات في الصحراء الغربية من قبل غينيا و الغابون لا يمكنه إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية 

الجزائر - أكدت الجزائر اليوم السبت أن قرار فتح قنصليات في الصحراء الغربية من قبل غينيا و الغابون لا يمكنه إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية و لا المساس بحق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

و جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية ان الجزائر "أخذت علما بإقدام حكومتي جمهورية غينيا والغابون على فتح ممثليات قنصلية لها بمدينتي الداخلة والعيون المحتلتين بالصحراء الغربية".

و اضاف البيان إن "هذه الخطوة الخطيرة" التي تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وللوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية، "لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية و لا المساس بحق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم، في تقرير مصيره طبقا لقرارات ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".

و خلص البيان إلى ان هذه القرارات الأحادية الجانب "التي تهدف لعرقلة المسار الجاري لتصفية الاستعمار، علاوة على أنها انتهاكا صارخا" لقواعد القانون الدولي المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، فإنها تشكل في الآن نفسه "خرقا" لمبدأ التضامن الذي يجب أن يسود بين الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي، والذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول الإفريقية لا سيما ما تعلق منها بالالتزام بالتمسك والدفاع في جميع الظروف عن القواعد والمبادئ المتضمنة والمنصوص عليها في العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

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فتح قنصليات في الصحراء الغربية من قبل غينيا و الغابون لا يمكنه إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية 
  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 09:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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