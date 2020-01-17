سلامة يعرب عن أمله في ان يفضي مؤتمر برلين الى وقف نهائي لاطلاق النار في ليبيا

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سلامة اليوم، إلى مركز إيواء النازحين في مدرسة "الغنيمي"، بمنطقة /بن عاشور/، جنوبي العاصمة طرابلس، برفقة نائبته للشؤون السياسية السيدة ستيفاني ويليامز.
وقالت البعثة الأممية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي /فيسبوك/، إن سلامة وويليامز استمعا إلى معاناة النازحين داخليا جراء الاقتتال في طرابلس.. مؤكدة أن المبعوث الأممي أكد استعداد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لتكثيف الجهود لدعم النازحين.
وتقول مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن عدد النازحين في مختلف ربوع ليبيا تخطى 268 ألفا، وأن عدد النازحين، الذين قدمت لهم مواد الإغاثة الأساسية منذ إبريل 2019، حتى أغسطس من نفس العام، بلغ 9817 شخصا".
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الألمانية برلين يوم الاحد المقبل مؤتمرا دوليا برعاية الامم المتحدة لتسوية الازمة في ليبيا .
وكان الامين العام للامم المتحدة قد ذكر في تقرير لمجلس الامن الدولي أمس الاربعاء أن مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين يتمحور حول ستة محاور هي وقف الأعمال القتالية، وقف دائم لإطلاق النار، تطبيق حظر الأسلحة، إصلاح قطاع الأمن، العودة إلى عملية سياسية، إصلاح اقتصادي و احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.