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غوتيريش يدعو الأسرة الدولية الى تقديم دعم قوي لمؤتمر برلين حول ليبيا

  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 09:27     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات

نيويورك - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأربعاء الأسرة الدولية الى تقديم دعم قوي للمؤتمر المقرر عقده في برلين الأحد المقبل حول السلام في ليبيا، مناشدا كذلك أطراف النزاع في البلد بالالتزام بوقف الأعمال العدائية بينهما.

وقال غوتيريش في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي "أحضّ جميع الأطراف على الإسراع في تعزيز الوقف غير المشروط للأعمال العدائية والانخراط بصورة بناءة في تحقيق هذه الغاية، بما في ذلك في إطار عملية برلين".

و رحب الأمين العام بانعقاد مؤتمر برلين الذي سيشارك فيه، مشددا على أن هذا المؤتمر يرمي إلى توحيد المجتمع الدولي من أجل إنهاء النزاع والعودة إلى عملية سياسية من خلال توفير الشروط اللازمة لحوار ليبي-ليبي.

ولفت غوتيريش النظر في تقريره إلى أن مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين يتمحور حول ستة محاور هي وقف الأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار، تطبيق حظر الأسلحة، إصلاح قطاع الأمن، العودة إلى عملية سياسية، إصلاح اقتصادي، احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ويعقد مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقا عن وقف دائم لإطلاق النار.

آخر تعديل على الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 10:17
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غوتيريش يدعو الأسرة الدولية الى تقديم دعم قوي لمؤتمر برلين حول ليبيا
  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 09:27     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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