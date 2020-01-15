الرئيس ابراهيم غالي يصدر مرسوما رئاسيا يتضمن تشكيل الحكومة الجديدة

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، عن نص البيان أنه "استنادا إلى صلاحياته الدستورية، أصدر ابراهيم غالي، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، اليوم الأربعاء مرسومين رئاسيين، يتضمن الأول تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها بشرايا بيون حمودي، أما الثاني فيتضمن تسمية الولاة".
وتسلم، بشرايا حمودي، اليوم مهامه رئيسا للوزراء، خلفا لمحمد الولي اعكيك. وكان بشرايا حمودي بيون يشغل منصب وزير التعليم والتربية في الحكومة الصحراوية.
وفي كلمة له خلال مراسيم تسلم المهام أكد الوزير الأول الجديد، بشراي بيون على "الالتزام على مواصلة العمل والمجهود الذي بذله سلفه ،محمد الوالي اعكيك".
ومن بين الأسماء التي تضمها التشكيلة الحكومية، المصطفى محمد عالي سيد البشير، وزير الداخلية ومحمد سالم السالك، وزير الشؤون الخارجية.