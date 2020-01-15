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القائم بأعمال سفارة ليبيا في الجزائر: نأمل في ان تشكل ندوة برلين مسعى لتوحيد الصف الليبي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 17:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرات
القائم بأعمال سفارة ليبيا في الجزائر: نأمل في ان تشكل ندوة برلين مسعى لتوحيد الصف الليبي

الجزائر - أعرب القائم بأعمال سفارة ليبيا في الجزائر، أمحمد عبد الله سعيد الجليدي، يوم الاربعاء عن امله في أن تتمكن ندوة برلين المزمع عقدها الاحد المقبل في العاصمة الالمانية حول الازمة الليبية، من إعادة توحيد الصف الليبي ووضع حد للنزاع، مثمنا الدور الذي تلعبه الجزائر في حل الازمة بعيدا عن اي تدخل أجنبي.

وفي كلمة له خلال الوقفة التضامنية التي بادرت بها الجمعية الجزائرية "مشعل الشهيد" بالاشتراك مع مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي اليوم بمقر المجلس، رحب الدبلوماسي الليبي، بانعقاد قمة برلين المقبلة وكله أمل في ان ينبثق عنها "مسعى يوحد صفوفنا ويخرج الشعب الليبي من الغبن الذي يعانيه منذ نحو عشر سنوات".

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واستبشر السيد الجليدي خيرا بمشاركة الجزائر ممثلة برئيسها السيد عبد المجيد تبون، في هذا المحفل الذي ستكون، كما قال، "بصماته عربية"، مضيفا بالقول "اننا أكثر تفاؤلا بوجود الاخوة العرب الذين ليس لهم مصلحة في ليبيا سوى تحقيق الوحدة الليبية والتقدم نحو بناء دولة ليبية".

وثمن المسؤول الليبي، الهبة التضامنية للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا مع الشعب الليبي في ظل الازمة التي يعيشها، مما يجسد مساعي الرئيس تبون الذي أخذ على عاتقه منذ انتخابه على رأس البلاد، البحث و المساهمة في تسوية الازمة الليبية، بوضعها، كما قال، "على رأس أولويات الجزائر والتحرك فعليا من اجل حلها".

وأبرز السيد الجليدي، أن ما شهدته الجزائر مؤخرا من تحركات دبلوماسية بشأن الوضع في ليبيا ما هو "الا ترجمة صادقة لارادة الرئيس تبون في المضي قدما وفي خطوة مدروسة لإنهاء معاناة الشعب الليبي ووقف ما تشهده ابلاد من نزاعات دموية وما يجري على الارض لتحويلها لمسرح نزاعات لتصفية حسابات خارجية".

وأكد أن هذه الوقفة التضامنية تعكس ايضا "عمق الروابط المشتركة بين الشعبين الليبي والجزائري، والتي تمتد الى كافة دول المغرب العربي"، مبرزا أنها علاقات "أزلية ضاربة في جذور التاريخ وشواهدها كثيرة الى غاية امتزاج دم الشعبين".

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واسترسل السيد الجليدي بالقول إن "الموقف التضامني الجزائري لا سيما مع تأسيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الليبي له دلالات ويعطي الشعب الليبي ثقة ويعيد إيمانه بإمكانية الحل بعد أن أنهكته الحرب ودسائس الفرقة وأطماع المتغولين"، مشددا على ان أكثر ما يحتاجه اليوم الشعب الليبي في ازمته هو "الدعم المعنوي الذي يوحد الصفوف".

آخر تعديل على الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 18:01
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القائم بأعمال سفارة ليبيا في الجزائر: نأمل في ان تشكل ندوة برلين مسعى لتوحيد الصف الليبي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 17:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرة   شارك

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