الصحراء الغربية: الرئيس غالي يعين بشرايا بيون وزيرا أولا

الشهيد الحافظ - عين رئيس الجمهورية الصحراوية, السيد إبراهيم غالي, يوم الإثنين, عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, السيد بشرايا حمودي بيون, وزيرا أولا للحكومة الصحراوية خلفا للسيد محمد الولي اعكيك, و ذلك طبقا لنص المادة ال53 من دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الصحراوية.

و جاء في بيان رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية, "استقبل ابراهيم غالي, رئيس الجمهورية, يوم الاثنين 13 يناير 2020, بمقر رئاسة الجمهورية, عضو الأمانة الوطنية محمد الولي اعكيك, حيث شكره على مجهوداته وثمن تفانيه في أداء مهامه خلال فترة توليه منصب الوزير الأول بحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, وقام بإنهاء مهامه طبقا لنص المادة 53 من دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

وطبقا لنفس النص الدستوري, يضيف البيان, "استقبل رئيس الجمهورية الامين العام لجبهة البوليساريو, في نفس اليوم, عضو الأمانة الوطنية وزير التعليم الأخ بشرايا حمودي بيون وعينه وزيرا أولا في حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, وكلفه باختيار فريقه الحكومي عملا بنص المادة 64 من الدستور".

وسبق للسيد بشرايا بيون, الذي عينه الرئيس غالي, وزيرا أولا وكلفه بتشكيل الحكومة, أن تقلد منصب وزير أول.

كما تولى السيد بشرايا حمودي بيون عدة مسؤوليات في الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو منها, والي ولاية السمارة, وزير للتعليم والتربية, سفير لدى الجزائر, ممثل جبهة البوليساريو باسبانيا.