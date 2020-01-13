الحكومة الصحراوية تدين المحاولات المغربية المتكررة الرامية لتكريس الإحتلال الغير شرعي

بئر لحلو (الأراضي لصحراوية المحررة) - عبرت الحكومة الصحراوية في بيان لها عن إدانتها الشديدة للمحاولات المغربية المتكررة الرامية لتكريس الإحتلال الغير شرعي للصحراء الغربية وتوريط أطراف دولية أخرى في ذلك دون وضع أي إعتبار لقرارات الشرعية الدولية ووجود بعثة للأمم المتحدة بالمنطقة مطالبة بالحفاظ على الوضع القانوني للإقليم وحمايته.

وقالت وزارة الإعلام الصحراوية، اليوم الإثنين في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أنه تابعت الحكومة في الأيام القليلة الماضية وبإهتمام كبير، التمادي المغربي، في ممارسة بعض الأساليب المكشوفة، والتي كان آخرها رالي ما يسمى "سباق إفريقيا البيئي" في تحد سافر للمجتمع الدولي وللقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الصحراوية.

كما سجلت الحكومة الصحراوية كذلك، يضيف البيان، "ردة الفعل العفوية التي قام بها مجموعة من المواطنين الصحراويين بمنطقة الكركرات والتي شكلت ممارسة لحق طبيعي في الإعتراض على الإنتهاكات المغربية المذكورة وتعبير صريح عن مستوى التذمر الذي وصل إليه المواطن الصحراوي وفقدانه للثقة في قدرة الأمم المتحدة على فرض حل عادل ومنصف للقضية الصحراوية".

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وبهذه المناسبة، "لا يفوت الحكومة الصحراوية إلا أن تؤكد على إدانتها الشديدة للمحاولات المغربية المتكررة الرامية لتكريس الإحتلال الغير شرعي للصحراء الغربية وتوريط أطراف دولية أخرى في ذلك دون وضع أي إعتبار لقرارات الشرعية الدولية ووجود بعثة للأمم المتحدة بالمنطقة مطالبة بالحفاظ على الوضع القانوني للأقليم وحمايته".

كما "تثمن عاليا الهبة الشعبية العفوية التي عبرت عنها الجماهير الصحراوية الرافضة لأي ممارسة من شأنها إضفاء شرعية معدومة أصلا للإحتلال المغربي على المناطق الصحراوية وتعتبرها رسالة واضحة للأمم المتحدة المطالبة بممارسة ضغط حقيقي وفعال على المغرب الطرف المعرقل للعملية السلمية والمسؤول الأول والأخير عن حالة التوتر التي يتجه نحوها الوضع في الصحراء الغربية".

وتعتبر الحكومة الصحراوية الموقف الذي قامت به مجموعة من مواطنيها في منطقة الكركرات كردة فعل عفوية ترجمة فعلية لما قرره المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو وتعبيرا واضحا عن مستوى الإستياء والتذمر الذي يشعر به كل الصحراويين والناتج عن عجز الأمم المتحدة في فرض حل عادل يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وعدم ممارستها لأي ضغط على المغرب المتمادي في تجاهل قرارات مجلس الأمن واللوائح ذات الصلة.

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وتنتهز الحكومة الصحراوية هذه السانحة لتعبر عن تقديرها وإشادتها بالفعل النضالي لمواطنيها المعبر عن تمسكهم بحقهم الغير قابل للتصرف في الحرية والإستقلال والإستعداد للذوذ عن حياض الوطن مهما تطلب ذلك من تضحيات.

وذكرت مرة أخرى الحكومة ب"محتوى الرسائل التي سبق أن وجهتها جبهة البوليساريو للأمين العام ومجلس الأمن وتشدد على التذكير بأن الثغرة المفتوحة في معبر الكركرات هي خرق واضح وصريح للإتفاق العسكري رقم واحد الموقع تحت إشراف الأمم المتحدة ولوقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين و لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون مبرر لأي ممارسة يحاول من خلالها الإحتلال تكريس وجوده الغير شرعي والغير قانوني في الصحراء الغربية".