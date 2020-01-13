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ليبيا: فايز السراج والمشير خليفة حفتر يوقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار في موسكو يوم الاثنين

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 10:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرات

طرابلس - ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين محليين أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية, فايز السراج والمشير خليفة حفتر سيوقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار في موسكو يوم الاثنين.

ووافقت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا امس الأحد على وقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير (2200 بتوقيت غرينتش) بعد عدة ساعات من إعلان المشير خليفة حفتر وقف الأعمال العدائية.

ويخوض الطرفان معارك قرب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل من العام 2019.

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، تعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة.

وذكرت التقارير أن حفتر وصل إلى موسكو وقد يجرى محادثات مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الذي سيصل إلى اليوم الاثنين أيضا.

وذكرت وسائل الإعلام إن السراج ألقى كلمة فجر اليوم الاثنين حث فيها الليبيين على "طي صفحة الماضي ونبذ الفرق ورص الصفوف للانطلاق نحو الاستقرار والسلام".

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ليبيا: فايز السراج والمشير خليفة حفتر يوقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار في موسكو يوم الاثنين
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 10:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرة   شارك

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