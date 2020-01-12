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ليبيا: المجلس الرئاسي يعلن عن وقف إطلاق النار

  أدرج يـوم : الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 11:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات

طرابلس - أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية, عن وقف إطلاق النار استجابةً لدعوة الرئيسين الروسي والتركي, حسبما أفاد به بيان للمجلس الرئاسي يوم الأحد.

وجاء في البيان أنه, "استجابة لدعوة لرئيس الجمهورية التركية ورئيس الجمهورية الروسية, يعلن رئيس المجلس الرئاسي وقف إطلاق النار الذي ابتدأ من منتصف الليل بتاريخ 12 يناير".

كما أكد المجلس في بيانه على أربعة نقاط, تشكل خطوات يعتزم الأخذ بها لنجاح وقف إطلاق النار وهي: "الشروع فورا في إرسال اللجان العسكرية مقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة لوقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة, دعم حكومة الوفاق للمسار السياسي عبر مؤتمر برلين من خلال مؤتمر وطني ليبي يضم جميع الأطراف والتوجهات السياسية, دعوة حكومة الوفاق لجميع الدول المعنية بالملف الليبي إلى دعم الحل السلمي ايجابيا وفق الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن بالخصوص, والحق المشروع في الدفاع عن النفس بالرد على أي هجوم قد يحدث من الطرف الآخر".

وكان وقف إطلاق النار بين قوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وقوات المشير خليفة حفتر, قد دخل حيز التنفيذ في منتصف ليلة 12 يناير استجابة لدعوة من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

وقد أعلنت قوات حفتر أمس السبت, بدورها عن قبول وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم 12 يناير الجاري.

آخر تعديل على الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 11:27
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ليبيا: المجلس الرئاسي يعلن عن وقف إطلاق النار
  أدرج يـوم : الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 11:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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