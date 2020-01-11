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البوليساريو تشجب توريط المغرب لبعض الدول الإفريقية في ارتكاب عدوان مباشر على الجمهورية الصحراوية

  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 12:06     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات

الشهيد الحافظ - عبرت جبهة البوليساريو عن شجبها لإقدام الاحتلال المغربي على "توريط بعض الدول الإفريقية في ارتكاب عدوان مباشر" على الجمهورية الصحراوية وخرق القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي من خلال فتح ما يسمى بقنصليات لها في المدن المحتلة من الصحراء الغربية.

وذكر بيان للامانة الوطنية لجبهة البوليساريو بعزم الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس في الاتحاد الإفريقي على اتخاذ كل الخطوات السياسية والقانونية لضمان احترام سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه والوضعية القانونية للصحراء الغربية كبلد محتل بصدد عملية تصفية استعمار.

وجاء في البيان أن البوليساريو "تشجب وبأقوى العبارات إقدام الاحتلال على توريط بعض الدول الإفريقية في ارتكاب عدوان مباشر على الجمهورية الصحراوية وخرق سافر للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي من خلال فتح ما يسمى بقنصليات لها في المدن المحتلة من الصحراء الغربية".

ولدى تقييمها للعلاقة مع الأمم المتحدة في إطار التوجه الجديد، أكدت الأمانة الوطنية للجبهة على ما تضمنته رسالة الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي نهاية ديسمبر الماضي والتي تضمنت الشروط العملية الواضحة التي ينبغي على الأمم المتحدة توفيرها لاستعادة ثقة الشعب الصحراوي المفقودة كخطوة ضرورية لنجاح المبعوث الشخصي الجديد في مهمته".

الرسالة شددت على أن "صبر الصحراويين قد نفذ بعد ثلاثين سنة من الانتظار السلبي أبرز ملامحه غطرسة واستهتار المملكة المغربية مع عجز وتقاعس الأمم المتحدة عن الإيفاء بالتزامها الأصلي ألا وهو تطبيق الاتفاق الموقع بين الطرفين والقاضي بتنظيم استفتاء تقرير المصير".

آخر تعديل على السبت, 11 كانون2/يناير 2020 12:14
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البوليساريو تشجب توريط المغرب لبعض الدول الإفريقية في ارتكاب عدوان مباشر على الجمهورية الصحراوية
  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 12:06     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

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