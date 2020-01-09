الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو تعقد دورتها التأسيسية الأولى بعد المؤتمر الخامس عشر

الشهيد الحافظ - عقدت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, يوم الخميس, دورتها التأسيسية الأولى بعد المؤتمر الخامس عشر للجبهة, تحت إشراف رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي, حسبما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية.

وخلال الجلسة الافتتاحية , هنأ الرئيس غالي الأعضاء المنتخبين ، مذكرا بالمسؤوليات "الجسيمة" التي تنتظرهم والتي - كما قال- "تتطلب تعزيز ثقة شعبهم بهم والاستعداد للعطاء من أجل القضية الوطنية".

واستغل الرئيس الصحراوي المناسبة لمطالبة الشعب الصحراوي "كافة بتجديد العهد والدفع بالقضية إلى الأمام سيرا على عهد الشهداء".

وأشار إلى الأجواء الايجابية التي طبعت المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو "وتجاوب جماهير شعبنا - كما قال - في كافة تواجدها والتي أبانت عن وعي ومسؤولية واستعداد وطني لمواجهة التحديات".

وهنأ "كافة جماهير شعبنا بمناسبة العام الجديد، وخاصة جماهير انتفاضة الاستقلال في المناطق المحتلة، وفي جنوب المغرب وفي المواقع الجامعية".